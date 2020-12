per Mail teilen

Hart am Limit: eine Intensivpflegerin berichtet von ihrem Arbeitsalltag ++ Run auf CO2 Messgeräte ++ Corona krempelt die Modebranche um ++

Patienten regelmäßig umlagern, einen ganz genauen Medikamentenplan einhalten, exakte Überwachung der Vitalfunktionen: das sind nur einige wenige Aufgaben, die Pflegerinnen und Pfleger auf einer Intensivstation in Krankenhaus haben. Die Intensivpflegerinnen und Pfleger tragen eine Menge Verantwortung. Jetzt in Corona-Zeiten richtet sich der Blick besonders auf sie, besteht doch die Sorge, die Intensivstationen könnten bald überfüllt und das Personal überlastet sein. Lena Hillen aus dem Hunsrück ist seit elf Jahren Intensivpflegerin und arbeitet auf einer Intensivstation an einem großen Uniklinikum. Mit ihr sprechen wir darüber, ob und wie sich ihr Arbeitsalltag seit Beginn der Corona-Pandemie verändert hat. Interview mit Intensivpflegerin Lena Hillenaus der Nähe von Trier.

Weitere Themen der Sendung:

Ansturm auf CO2 Meßgeräte! Hersteller TFA Dostmann bei Wertheim wird völlig überrannt. Reportage von Wolfgang Brauer.

Corona krempelt die Modeindustrie um. Reportage von Geli Hensolt.

SWR1 Höreraktion: Frag die Knigge-Expertin Carolin Lüdemann

Maskenpflicht anmahnen als Verkäuferin

Claudia aus Esslingen:

„Bei geschäftlichen Essen werde ich regelmäßig von Kollegen aufgefordert, doch ein Glas Wein mitzutrinken. Ich möchte das aber aus privaten Gründen nicht. Wie lehne ich diese Aufforderung höflich ab? Vor allem, wenn in dem Moment auch noch Kunden mit am Tisch sitzen und der Kollege immer wieder nachfragt?“

SWR1 Brief der Woche an alle Hamsterkäufer, die wieder kräftig am Rad drehen.

Moment, das hatten wir doch schon mal: im Frühjahr herrschte in den Läden plötzlich ein Mangel an Klopapier, Seife, Zucker und Hefe. Jetzt tritt dieses Phänomen wieder auf. Grund für uns, allen Hamsterkäufern unseren Brief der Woche zu schreiben. Glosse von Anno Wilhelm.