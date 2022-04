„Die Akademisierung fällt uns auf die Füße“

In Baden-Württemberg gab es 2021 so wenige Azubis wie nie ++ Alarm trotz Auftragsbooms: Handwerk befürchtet Kurzarbeit und Insolvenzen ++ „Autos, die man noch hört“: Zwischen Oldtimer-Faszination und Fachkräfte-Wettbewerb ++ Brief der Woche an Hirofumi Wada

Die Zahlen sinken seit Jahren und Corona hat den Trend nochmals verschärft: In Baden-Württemberg haben 2021 so wenige junge Menschen einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen, wie noch nie seit die Daten erhoben werden. Warum steht die duale Ausbildung so schlecht da? Wie kann sie wieder attraktiver werden? Und haben manche Berufe nicht schlicht ein Image-Problem?

Interview mit Peter Haas, Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkskammertages. Weitere Themen der Sendung: Alarm trotz Auftragsbooms: Handwerk befürchtet Kurzarbeit und Insolvenzen. Reportage von Wolfgang Brauer.

„Autos, die man noch hört“: Zwischen Oldtimer-Faszination und Fachkräfte-Wettbewerb. Reportage von Ingemar Koerner.

Arbeitsausfall durch Ransomware-Attacke: Gibt es trotzdem Lohn oder droht Kurzarbeit? Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis: Wie kann ich mich trotzdem bewerben? Antworten von Arbeitsrechtler Michael Felser. SWR1 Brief der Woche an Hirofumi Wada Wegen einer Minute Verspätung sollte dem Lokführer das Gehalt gekürzt werden. Er hat dagegen geklagt und gewonnen. Glosse von Katharina Krüger. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/epa | Tomoyuki Kaya

Sendung am Sa. , 23.4.2022 13:00 Uhr, SWR1 Arbeitsplatz, SWR1