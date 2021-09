DGB-Chef: „Falsche Zeit Hygieneregeln und Tests in Betrieben abzuschaffen“

per Mail teilen

Interview: Welchen Weg zurück in die Normalität sich DGB-Chef Reiner Hoffmann sich wünscht +++ Schwimmbad ohne Gäste - Die Freibäder in Rheinland-Pfalz bereiten sich auf die Eröffnung vor +++ Neuer SWR-Berufepodcast: Herausforderung Sozialarbeiter

Seit Ende Januar sind die Arbeitgeber verpflichtet, ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice anzubieten - überall dort, wo es möglich ist zumindest. Und seit April müssen die Beschäftigten das Angebot auch annehmen. Angesichts fallender Corona-Fallzahlen werden jetzt die Rufe der Arbeitgeber lauter, das Homeoffice-Gebot schnell wieder abzuschaffen. Und auch die Testangebotspflicht in den Unternehmen sowie die Hygieneregeln aufzuweichen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB hat sich gegen eine schnelle Rückkehr der Beschäftigten ins Büro ausgesprochen. Wie sieht sein Plan für die nahe Zukunft in den Betrieben aus?

Homeoffice- und Testpflicht ade? Interview mit Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB.

Schwimmbad ohne Gäste - Die Freibäder in Rheinland-Pfalz bereiten sich auf die Eröffnung vor. Reportage von Wolfgang Brauer.

Sozialarbeiter Dennis - Arbeiten in einer Jugendwohngruppe. Reportage von Katha Jansen.

Dennis ist Sozialarbeiter und leitet eine Wohngruppe für verhaltensauffällige Jugendliche. In seinem Job ist es normal, regelmäßig an die Grenzen zu kommen.



TRIGGERWARNUNG: In dieser Folge geht es um Themen wie Suizid, selbstverletzendes Verhalten und Verwahrlosung.

„Ich arbeite für die Kinder“

SWR1 Höreraktion: Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser

Darf ich Home Office im Ausland machen?



"Darf mein Arbeitgeber mir verbieten, kurzzeitig meinen Aufenthalt für Home Office ins europäische Ausland zu verlegen?"

Kollege trägt immer noch Stoffmaske, was kann ich tun?



„Ich arbeite in einer Apotheke. Wir haben eine Plexiglasscheibe zu den Kunden, aber in unserem Bereich können wir Mitarbeiter keinen Abstand zueinander halten. Einer meiner Kollegen trägt noch immer weder FFP2 - noch OP-Maske, bewegt sich aber auch im Kundenbereich. Ich habe meinen Arbeitgeber schon mehrmals darauf angesprochen, aber es ändert sich nichts. Ist es zulässig, eine einfache Stoffmaske zu tragen? Welche Möglichkeiten habe ich?“

SWR1 Brief der Woche an den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach

Der eine neue Aufgabe als gesanglicher Duettpartner von Comedienne Carolin Kebekus gefunden hat und mit ihr vielleicht den Sommerhit 2021 produziert hat. Glosse von Anno Wilhelm.