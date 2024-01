per Mail teilen

Wie sich Unternehmen auf den 4-Tage-Woche-Test vorbereiten +++ Studie: Wohnortswechsel für neuen Job – Bereitschaft so hoch wie nie +++ KI lässt Bäcker länger schlafen: Moderne Technik macht einen Handwerksbetrieb aus Wittlich zum attraktiveren Arbeitgeber +++ Brief der Woche an alle mit guten Neujahrsvorsätzen