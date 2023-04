Über hundert Jahre ist es her, dass der Deutsche Kaiser Wilhelm II (der auch König von Preußen war), abdanken musste und ins niederländische Exil floh. Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb? - lösen royale Besuche in Deutschland immer wieder ein erstaunliches Maß an Begeisterung aus. Wäre es gar vorstellbar, dass King Charles auch unser König wird? Nichts scheint undenkbar, meint Gabi Biesinger in ihrer Glosse.