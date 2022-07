Der Wolf in Deutschland – Schützen oder Schießen?

per Mail teilen

Lange war der Wolf aus Deutschland verschwunden, fast ausgerottet - seit gut 20 Jahren ist er wieder da. Die Mehrheit der Deutschen ist darüber froh, der Wolf regelt das ökologische Gleichgewicht, für Tier- und Naturfreunde gehört er einfach hierher. Aber nach häufiger werdenden Rissen an Nutztieren durch Wölfe fordern Schäfer und Viehhalter, den strengen Schutz des Wolfes runterzufahren, man will ihn abschießen dürfen. Manche Menschen, die nah bei den Wölfen leben – etwa am Waldrand, haben auch Angst. Über die rechtlichen Probleme für und durch den Wolf sprechen wir mit dem Naturschutzrechtler Jochen Schumacher.

