Der unkalkulierbare Jahreswechsel

Heute um 24 Uhr ist es wieder so weit: Wir begrüßen das neue Jahr. Vielleicht haben Sie schon etwas Besonderes geplant oder sind eingeladen und freuen sich darauf. Tun Sie das. Meine Kollegin Claudia Bathe ist was den Silvesterabend betrifft inzwischen allerdings vorsichtig geworden. Sie hat nämlich die Erfahrung gemacht: kaum etwas ist im Vorfeld so unkalkulierbar wie die Stunden rund um den Jahreswechsel.

Was machst du dieses Jahr an Silvester? Meine Antwort auf diese Frage ist: Mal schauen. Denn: Meine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben mir gezeigt: Man sollte an Silvester am besten gar nichts mehr fest planen.

Ich war schon oft auf Silvesterfeiern eingeladen, die kurzfristig wegen zu wenig Teilnehmern einfach abgesagt wurden. Alle hatten plötzlich noch eine andere Verabredung, die sie nicht absagen konnten oder wollten. Bei mehreren Optionen, den Abend zu verbringen, muss man sich schließlich für eine Fete entscheiden, oder sich überlegen, welchem Gastgeber man am wenigsten vor den Kopf stößt. Oft werden deshalb auch nur halbe Zusagen gegeben. Und das ist ein Phänomen, das ich so tatsächlich nur zum Jahreswechsel beobachte.

Bis zu einem gewissen Grad verstehe ich das auch: Denn anders als bei einer Geburtstagsfeier, kann ich nicht einfach verschwinden, wenn ich müde bin, mich angeschlagen fühle oder es nicht so nett ist, wie erwartet. Nein, an Silvester muss man durchalten bis 24 Uhr. Da überlegt man sich schon etwas genauer, mit wem man feiert.

Es gibt natürlich auch noch andere Gründe, warum jemand ausgerechnet an Silvester verhindert ist. Wir haben schließlich Hochsaison, was dem Umlauf von diversen Viren und Bakterien betrifft. Krank wird immer irgendjemand – oder muss plötzlich beruflich in einen Bereitschaftsdienst einspringen. Ich habe deshalb schon Silvester mit einer guten Freundin allein gefeiert, nachdem ich als einziger Gast übriggeblieben war. Wir hatten viel zu essen und es war ein toller Abend.

Dieses Jahr mache ich es deswegen so: Ich bin fest verabredet mit einer guten Freundin– weiter Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn sind informiert. Sie dürfen gerne dazustoßen.

Natürlich gilt die Verabredung nur sofern die Freundin nicht krank wird, oder die Kinder, die Hunde oder der Partner – oder ich. Wie es also an Silvester so werden wird? Mal schauen. Aber eins steht fest: Um Mitternacht wird angestoßen! Das hat bisher immer geklappt.