Die Themen: Umstrittene Kirchenkritikerin - Die katholische Theologin Uta Ranke-Heinemann ist gestorben / Palmen, Sonne, Strand? - Umfrage aus Stuttgart zu Palmsonntag / Kölsch-Rock mit Engagement - Wolfgang Niedecken wird 70 – O-Töne zu Corona und Kultur und was ihn glücklich macht / Religiöse Feiern trotz Corona - Indien lässt Holi feiern / Der ganz alltägliche Rassismus? - Was schwarze Menschen in Deutschland erfahren / Christliche Besonderheit mit langer Geschichte - Täufer-Nachfolger in Rheinland-Pfalz / Unterkunft gesucht - Wohnungshilfe in Landau / Mehr Transparenz? - Bundestag entscheidet für Lobbyregister -Gespräch Hartmut Bäumer, Transparency Deutschland / Start unserer Reihe "Jugend und Corona: Soziale Schwierigkeiten in der Pandemie" - Gespräch mit Antje Funcke zu einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung / Jugend unter Beschränkungen - Hilfe für einsame Studierende in Heidelberg / Homosexuelle Paare weiter segnen, Gottesdienst in Villingen für Wandel in der katholischen Kirche / Mit Abstand - Interkulturelles Theaterprojekt am Forum der Kulturen in Stuttgart / Der Standpunkt: Kritik nicht überziehen bitte! - Der umstrittene Umgang mit Präsenzgottesdiensten an Ostern / Da sein auch in Krisenzeiten - Das Kinderhospiz im pfälzischen Dudenhofen / Gegen das Bienensterben - Imker bei Koblenz vermietet Bienenvölker

Redaktion: Hans Michael Ehl mehr...