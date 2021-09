Der Kampf um’s öffentliche Urteil - Litigation PR

per Mail teilen

Litigation bedeutet Rechtsstreit, PR steht für Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit. „Litigation PR“, zwei Begriffe, die, zunächst in den USA, zusammengefunden haben. Bei heiklen Gerichtsverfahren entwickelte man eine besondere Form der Öffentlichkeitsarbeit. Seit der Jahrtausendwende setzt sich der Begriff „Litigation PR“ auch hierzulande durch, und damit die mediale Einflussnahme auf Journalist:innen, Richter:innen und Staatsanwält:innen. Der Grund, warum die „Litigation PR“ immer wichtiger und mittlerweile zum Spezialfeld für Kanzleien und Agenturen geworden ist: Unternehmen und Berufsträger haben ein existenzielles Interesse daran, ihre Reputation in der Öffentlichkeit zu schützen. Die bekanntesten Beispiele sind der Kinderporno-Prozess gegen Ex-Fußballer Metzelder, der Mannesmann-Prozess mit Ex-Deutsche-Bank-Chef Ackermann und der Vergewaltigungs-Prozess um Wettermoderator Kachelmann. Wir zeigen, wie dieses „Reputations-Management“ Sand ins Getriebe der Berichterstattung streut und auch die Justiz selbst beeinflusst.

