Die Themen:

Gespräch mit Tobias Mohr, Caritas Deutschland, zur privaten Unterbringung von Flüchtlingen/Ukrainische Flüchtlinge im Kloster St. Lioba in Freiburg /Krieg in Kinderaugen /„Es muss immer Hoffnung geben“ - Theater in Kiew trotzt Krieg /Polizeirabbiner in Baden-Württemberg /Christian Rock Music / Osterdorf Oberprechtal im Elztal /Kommentar: Cook it, peel it or throw it away - wohin mit den Eiern nach Ostern

Redaktion: Utku Pazarkaya mehr...