„Das nagt an meiner Psyche“ – Studierende leiden unter der Corona-Pandemie

++ Studierende leiden unter der Corona-Pandemie - psychologische Beratung hoch im Kurs ++ Kommt doch noch eine Pflegereform vor der Bundestagswahl? - Gespräch mit Peter Koch vom Pflegebündnis Mittelbaden ++ Bootssattler im Aufwind - eine kleine Firma aus dem Westerwald hat gut zu tun ++

Studierende in Not - die Corona-Pandemie treibt junge Menschen in psychologische Beratungsstellen. Studentenleben ist: viel lernen, viel diskutieren mit den Kommilitonen und - nicht zuletzt - viel Feiern. Nur: da hat sich ein Fehler in diesen Satz eingeschlichen. Das Studentenlebenistnicht so, eswarso. Für viele, vor der Corona-Pandemie. Jetzt sitzen die Studierenden in ihren oft engen Studentenbuden oder noch daheim im Kinderzimmer im Elternhaus, hocken vorm Rechner und verfolgen allein die Online-Kurse. Gemeinsames Lernen, beim Kaffee trinken das Seminar diskutieren oder Party machen bei der wöchentlichen Uni-Party ist nicht mehr. Eine Studierenden-Generation von Zombies reift da gerade heran - wie protestierende Studentinnen und Studenten sich selbst genannt haben. Die Situation schlägt vielen aufs Gemüt. Beratungsstellen an den Unis haben Zulauf wie nie.Reportage von Wolfgang Brauer.

Weitere Themen der Sendung:

Kommt doch noch eine Pflegereform vor der Bundestagswahl? Gespräch mit Peter Koch vom Pflegebündnis Mittelbaden.

Bootssattler im Aufwind.Reportage von Christoph Bröder

SWR1 Höreraktion: Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser

"Bagger durchtrennt Internet-Kabel im Homeoffice"

"Bewertung im Zwischenzeugnis"

SWR1 Brief der Woche an Donald Trump, der jetzt sein eigenes "Twitter" hat.

Eigentlich dachten wir, wir sind ihn endlich los. Jetzt hat sich Ex-US-Präsident Donald Trump zurückgemeldet - mit einem eigenen sozialen Netzwerk. Das aufgrund fehlender Kommentarfunktionen aber eher unsozial daherkommt.Glose Jan Seidel