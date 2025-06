Am 1. Juni 2025, am UNESCO-Welterbetag wird im Kloster Maulbronn gefeiert. Im Mittelpunkt stehen dabei die jungen Besucher. Und für die gibt es eine Attraktion: „Pssst…! Die junge Klosterwelt“. Die soll anschaulich Geschichte vermitteln und das Klosterleben vor über 700 Jahren begreiflich machen. An sieben Stationen dürfen junge Entdeckerinnen und Entdecker nachempfinden, wie Menschen in der Vergangenheit im Kloster gelebt haben. SWR-Reporter Johannes Stier hat sich die junge Klosterwelt schon mal im Vorfeld angeschaut.