per Mail teilen

Im Mai entschied das deutsche Bundesverfassungsgericht erstmals gegen den obersten Gerichtshof der EU: Bei der Kontrolle der Europäischen Zentralbank hätten die europäischen Richter versagt. Seither gibt es in Fachkreisen heftigste Debatten, ob Europa überhaupt funktionieren kann, wenn die Gerichte der Mitgliedsstaaten dem EuGH nicht folgen. Wir gucken genauer hin: Was ist da genau passiert, und was heißt das Ganze für die Zukunft?

Zum Nachlesen