„Da geht’s nicht mit Weichspüler zur Sache“ – Interview mit dem Polizeipsychologen Adolf Gallwitz

Tödliche Schüsse auf Polizisten in Kusel - wie werden Polizeianwärter auf brenzlige Situationen vorbereitet? ++ Schweinezüchter bangen um Existenz ++ Brief der Woche an die Krähen von Södertälje ++ Wie schiebe ich meine Karriere nach Teilzeit wieder an? ++ Frau aus Winzerdorf braut Craft Beer

"Da geht' s nicht mit Weichspüler zur Sache" - So bereiten sich Polizist:innen auf gefährliche Situationen vor.

Der Mord an einer jungen Polizistin und ihrem Kollegen in Rheinland-Pfalz hat Anfang der Woche ganz Deutschland erschüttert. Morde an Polizisten sind in Deutschland - anders als in den USA - eher selten. Dennoch gehen viele Polizeibeamte wahrscheinlich gerade mit einem mulmigen Gefühl auf Streife oder zum Einsatz. Professor Adolf Gallwitz ist Polizeipsychologe und lehrt an der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen. Im Interview erklärt er, wie Polizisten vermeiden, mit ständiger Angst zur Arbeit zu gehen und wie sie lernen, mit brenzligen Situationen umzugehen. Interview mit Professor Adolf Gallwitz Polizeipsychologe der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen

Weitere Themen der Sendung:

Steigende Kosten, sinkende Preise - Schweinezüchter bangen um ihre Existenz". Reportage von Stephanie Geißler

Wie kann ich nach Teilzeit meine Karriere anschieben? Frag den Karriere-Coach Martin Wehrle.

"Miss Blacksheep braut Pale Ale - Sarah Fent aus Mußbach hat ihr eigenes Craftbeer auf den Markt gebracht". Reportage von Wolfgang Brauer

SWR1 Brief der Woche an die Krähen von Södertälje.

Die schwedische Stadt Södertälje hat sich in kreativer Problemlösung hervorgetan: Krähen sollen künftig weggeworfene Zigarettenstummel vom Boden aufheben und in einen Automaten werfen. Der sie dann wiederum mit etwas Futter belohnt. Glosse von Katharina Krüger