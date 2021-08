1963: Schuld war nur der Bossa Nova - Manuela „Schuld war nur der Bossa Nova“ ist die deutschsprachige Version der Schlagersängerin Manuela von dem Song „Blame It on the Bossa Nova“, der von Eydie Gormé gesungen wurde und es in Amerika, Australien, Schweden und Südafrika zum Nummer-1Hit schafft. Die deutsche Version wurde von Georg Buschor getextet wird ebenfalls ein Nummer -1Hit mit 7 Wochen in den Charts.

