Gewinnspiel Mit SWR1 zu Elton John nach Verona

Das wird ein unvergessliches Erlebnis! SWR1-Hörer können mit dabei sein, wenn Elton John eines seiner letzten Konzerte auf einer der berühmtesten Bühnen Europas gibt – in der historischen Arena in Verona. Zu gewinnen gibt es eine Reise mit Flug, zwei Hotelübernachtungen für einen SWR1-Hörer/ eine SWR1-Hörerin mit Begleitperson nach Verona mit zwei Tickets für das Konzert am 30. Mai!

Es gibt wieder eine neue Folge von Barbara Scherrers Musikkosmos. Dieses Mal geht es um Elton John! Diesen Podcast genau anhören und das Mitmach-Formular ausfüllen. Mit etwas Glück spielen Sie dann ab Montag, 13. Mai, jeden Morgen um kurz nach 7 Uhr in SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg um die Reise. Nach dem großen Finale am Freitag steht fest, wer zu Elton John nach Verona fährt.

Verona ist uns nicht genug! Unter allen, die online mitmachen, verlosen wir Tickets für die exklusive SWR1-Filmpremiere zu "Rocketman" am 29. Mai im Gloria in Stuttgart! Und das noch bevor der Film offiziell an den Start geht! Wir haben ein ganzes Kino nur für SWR1-Hörer und einen Film über die wichtigsten Momente der Karriere des britischen Popmusikers. Karten für die SWR1-Filmpremiere im Gloria in Stuttgart (Innenstadtkinos) gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen.