Fools Garden, Glasperlenspiel und die SWR1 Band Gewinnen Sie Karten für die Heimattage in Winnenden

Gewinnen Sie Karten für die Heimattage in Winnenden

2019 blickt ganz Baden-Württemberg nach Winnenden, denn der Ausrichterstadt der "Heimattage Baden-Württemberg" steht ein aufregendes Jahr bevor. Das offizielle Landesfest Baden-Württembergs sorgt seit mehr als 40 Jahren jährlich für viel Aufmerksamkeit und führt tausende Besucherinnen und Besucher in die jeweilige Ausrichterkommune.

Sie sind mehr als nur eine herausragende Coverband, vielmehr sind sie eine Tribute-Band der größten Hits der letzten 40 Jahre. Die Bandmitglieder leben und atmen Musik, kein Wunder also, dass es bei der SWR1 Band um mehr geht als das bloße Covern von Songs. In jedem Cover steckt mindestens genau so viel Feeling und Emotion wie im Original.