Special Guest steht fest! SWR1 Hitparade - Das Finale

Veranstaltung Datum: Freitag, 27. Oktober 2017 Beginn: 19 Uhr Einlass: 17:30 Uhr Ort: Bitte aktivieren Sie Javascript um die Karte anzuzeigen. bing Preiskategorien: Stehplatz: 23,00 €

Sitzplatz: 23,00 €

Ticket inkl. T-Shirt (siehe unten): 39,90 € Sitzplatzkarteninhaber (Tribüne) haben keinen Zutritt zum Innenraum

Ticket beinhaltet VVS-Nutzung Mitwirkende: Live-Countdown mit der SWR1 Band & Special Guest: Level 42

Vorverkauf läuft:

Auch in diesem Jahr müssen Sie weder auf die SWR1 Hitparade noch auf die Final-Party verzichten! Jetzt schnell anrufen, zugreifen, kaufen und im Oktober abfeiern! Wer bei der großen Finalparty der SWR1 Hitparade 2017 mitfeiern möchte, sollte sich frühzeitig um Karten kümmern. Sichern Sie sich jetzt Ihre Eintrittskarten fürs Finale...

Abstimmen – Dauerhören – Feiern

Das Prinzip SWR1 Hitparade ist bekannt und die SWR1-Hörerinnen und -Hörer beherrschen den Dreisatz "Abstimmen - Dauerhören - Feiern" aus dem Effeff. Vom 23. bis 27. Oktober ist Dauerhören angesagt, dann spielen die SWR1-Hitparaden-Moderatorinnen und -Moderatoren rund 1.000 gewählte Titel bis zum ersten Platz. Ob dieser "Stairway to heaven" heißt, wie die Platzverteilung in den Top 20 dieses Jahr aussieht und welche Neueinsteiger es auf Anhieb auf die vordersten Plätze schaffen – all das erlebt man am besten live bei der großen Finalparty.

SWR1 Hitparade - Das Finale

Die SWR1 Hitparaden-Moderatoren: Stefanie Anhalt, Jochen Stöckle, Patrick Neelmeier, Janet Pollok und Thomas Schmidt (v.l.)

Und wie in den vergangenen Jahren findet am Freitag, 27. Oktober 2017, die legendäre Hitparaden-Finalparty in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle statt. Dort können die SWR1-Hörerinnen und -Hörer wieder beim Live-Countdown die Platzierungen bis zur ultimativen Nummer Eins erleben. Mit dabei auf jeden Fall die SWR1 Band und Level 42. Auch die SWR1 Hitparaden-Moderatorinnen und -Moderatoren freuen sich schon darauf!

We proudly present! Level 42 bei der Final-Party:

Fast 40 Jahre ist es her, dass Mark King und Mike Lindup das erste Mal gemeinsam mit den Brüdern Phil und Rowland Gould auf der Bühne standen - und kurze Zeit später dieser Formation den Bandnamen Level 42 gaben. Zehn Alben in vierzehn Jahren, davon zwei ausgezeichnet mit Doppelplatin: Level 42 gehören definitiv zu den erfolgreichen Bands der 1980er.

Heute besteht die Band aus den beiden Gründungsmitgliedern Mark King (Gesang/Bass) und Mike Lindup (Keyboard/Gesang) sowie Nathan King (Gitarre/Gesang), Sean Freeman (Saxophon) und Pete Ray Biggin (Schlagzeug). In dieser Formation werden sie den Abend des SWR1 Hitparaden-Finales in der Schleyerhalle mit ihrem einzigen Live-Auftritt in Deutschland bereichern.

Das SWR1 Hitparaden-T-Shirt: