Gute Geschäfte rund um die Fastenzeit macht zum Beispiel die Hotelbranche. Viele Hotels und Pensionen haben extra Fasten-Angebote, um die Kundschaft anzulocken. Neben fleischfreier Menüs gibt es da zum Beispiel auch Moorlaugenbäder oder ein kostenloses Einlaufgerät für die Darmspülung. Eine Woche Basenfasten-Kur im Nordschwarzwald kostet in einem vier Sterne-Hotel rund 1.000 Euro. In Hotels in der Eifel können für eine zweiwöchige Fastenkur aber auch schon mal um die 5.000 Euro fällig werden. Die Nachfrage ist groß, das bestätigt auch die Tourismus Marketing GmbH in Stuttgart. Themen wie Detox, Intervallfasten oder Basenfasten seien aktuell in aller Munde und natürlich würden darauf auch die Hotelbesitzer reagieren.

Online-Coaching zum Fasten

Wer mit der Fastenzeit nicht so vertraut ist, der kann sich coachen lassen. Vor allem im Internet ist das Angebot riesig - es gibt zahlreiche Online-Fastenkurse oder Apps. In Videos oder per Live-Streams erklären die Fastenexperten, worauf es beim Verzichten ankommt. Das Ganze ist natürlich nicht kostenlos, teilweise werden für einen Online-Kurs rund 50 Euro fällig. Passend zu den Coachings lassen sich im Internet auch die entsprechenden Lebensmittel für die Fastenzeit bestellen. Online-Shops, die sich auf Fastenlebensmittel spezialisiert haben, freuen sich aktuell über richtig gute Umsätze. Viele Händler bieten dabei das Rund-Um-Sorglos-Paket an: Wer zum Beispiel eine Saftkur machen möchte, kann im Online-Shop auswählen, wie viele Tage lang er die passenden Säfte erhalten möchte. Der Preis für sieben Tage Saftkur – rund 180 Euro.

Keine Einbußen bei Lebensmittelhändlern

Auch Fastensuppen und Bio-Tees sind in der Fastenzeit gefragt. Wir beobachten insgesamt einen Trend zu bewussterem Konsum, heißt es vom Handelsverband Baden-Württemberg. Und davon würden natürlich besonders Geschäfte mit spezialisierten Sortimenten profitieren. Ganz generell müssen sich die klassischen Lebensmittelhändler in der Fastenzeit übrigens nicht auf Umsatzeinbußen einstellen. Wir merken da keinen großen Unterschied zu sonst, so der Handelsverband Baden-Württemberg. Im Gegenteil: Viele Kunden würden die Wochen in der Fastenzeit auch nutzen, um sich schon mal für die Ostereinkäufe und Geschenke inspirieren zu lassen.

Autor: Tobias Frey - SWR Wirtschaftsredaktion