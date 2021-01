Von Deutschland bis Italien

Nieder-Alemannisch, zum Beispiel. Es wird in einem Bereich gesprochen, den man grob zwischen Rastatt und Freiburg ansiedeln kann. Auch das Bodensee-Alemannisch in einem Streifen zwischen Villingen-Schwenningen und Lindau gehört dazu. In Südbaden geht das Nieder-Alemannische langsam ins Hochalemannische über. Ein klassischer sprachlicher Unterschied ist die Aussprache von "Kind". Im Hochalemannischen wird "Kind" nämlich zu "Chind". Und in der Schweiz geht es nochmal eine Stufe drüber: Da spricht man nämlich Höchst-Alemannisch. Der alemannische Sprachraum beschränkt sich aber nicht nur auf Deutschland und die Schweiz: Der Dialekt ist auch im Elsass zuhause, im Österreicher Kanton Vorarlberg, in Liechtenstein und in Teilen Nord-Italiens.

Woher kommt's?

Der Begriff "Alemannisch" geht auf die Volksgruppe der Alemannen zurück. Man geht davon aus, dass die Alemannen in der Spätantike aus ihrem ursprünglichen Gebiet in Böhmen und an Elbe und Saale in das Territorium der Römer eingedrungen sind und sich zwischen Rhein und dem Grenzwall Limes niedergelassen haben. Das Alemannische hat sich im Lauf der Jahrhunderte weiterentwickelt, aber nicht einheitlich! Neben Nieder, Hoch- und Höchstalemannisch hat sich auch auch das Schwäbische als ein eigener Dialekt geformt und wird wegen seiner Herkunft auch heute noch dem Alemannischen zugeordnet.

Alemannisch = Hochdeutsch?

Übrigens sind Schwäbisch und Alemannisch klassische hochdeutsche Dialekte. In der Linguistik wird nämlich unterschieden zwischen den niederdeutschen Dialekten im Norden, dem so genannten Platt, und den hochdeutschen Dialekten im Süden! Aus der Sicht eines Sprachwissenschaftlers ist der Werbespruch "Wir können alles außer Hochdeutsch" also völliger Quatsch.