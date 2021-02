per Mail teilen

Chaos im Bus- und Bahnverkehr, viele Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt, Eltern konnten selbst entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist. Das Orkantief "Sabine" und dessen Auswirkungen...

Das Sturmtief hatte es mit Böen von mehr als 170 km/h auf dem Feldberg stürmen lassen. Und auch anderswo in Baden-Württemberg sorgte "Sabine" für erhebliche Behinderungen.

Der SWR1 Thema Heute Podcast

Was jetzt wichtig ist: Schäden dokumentieren

Ist das Unwetter vorüber, gilt es, die Schäden der Versicherung zu melden und aufzuräumen. Aber Vorsicht: Lose Dachziegel oder geschädigte Bäume können noch zur Gefahr werden.

So sieht es auf den Schienen aus:

Aufgrund des Sturmtiefs Sabine kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Regional- und Fernverkehr. Nach und nach aber wurden Strecken wieder freigegeben. Bis in die Mittagsstunden kann es noch zu Beeinträchtigungen kommen. Hier finden Sie die aktuellen Informationen:

So sieht es auf den Straßen aus

»Geschwindigkeit drosseln, beide Hände ans Lenkrad und Vorsicht beim Überholen von LKW.« Tipps vom ADAC zum Fahren bei Sturm und Orkanböen

Die aktuellsten Verkehrsmeldungen

So sieht es am Flughafen Stuttgart aus

Muss ich bei Sturm zur Arbeit oder ist das "höhere Gewalt"? Grundsätzlich gilt, dass jeder Arbeitnehmer selbst dafür verantwortlich ist,

rechtzeitig zur Arbeit zu erscheinen - das ist das sogenannte „Wegerisiko“.

Wenn er also mit der Bahn zur Arbeit fährt und diese zu spät kommt oder ausfällt, dann muss er im Zweifel trotzdem irgendwie zur Arbeit kommen und die Verspätung eventuell ausgleichen. Mit dem Auto sieht es genauso aus.

Aus rechtlicher Perspektive gilt nämlich: „ohne Arbeit kein Lohn.“ Und das auch bei einem Unwetter. Ausnahmen gibt’s nur dann, wenn aus meteorologischer Sicht ausdrücklich davor gewarnt wird, das Haus zu verlassen. Das wär dann nämlich eine sogenannte „begründete Arbeitsverhinderung“. Aktuell gibt es aber vom Deutschen Wetterdienst keine generelle Warnung davor, das Haus zu verlassen. Arbeitnehmer sollten auf jeden Fall zuerst mit ihrem Arbeitgeber sprechen, bevor sie einfach zu Hause bleiben.

»Aktuell gibt es vom Deutschen Wetterdienst keine generelle Warnung davor, das Haus zu verlassen.« SWR1 Wirtschaftsredakteur Panagiots Fotiadis

So erlebten die SWR1 Hörer*innen Orkantief "Sabine":

SWR1 Hörerin Bettina aus Agenbach wurde um kurz vor halb sechs auf dem Weg zur Arbeit ausgebremst und schickte Grüße an alle aus dem Nordschwarzwald:

Beate hatte den Luxus von zu Hause aus arbeiten zu können, schrieb sie. "Ich werde deshalb meine Telefonschicht bereits um 8 Uhr beginnen und hoffe, dass alle Kollegen, Freunde und Bekannte gut und sicher ihr Ziel erreichen. Vielen Dank an alle Einsatzkräfte!"



Elke ist Lehrerin und erwartete einen chaotischen Tag: "Ich grüße alle Lehrerkollegen, denen ein sehr turbulenter Tag nicht nur außen bevor steht - da unsere SchülerInnen heute wahrscheinlich nicht in den Unterricht kommen und wenn ja - dann nur zum Teil! Somit ist ein sinnvoller Unterricht meiner Meinung nach nicht mehr möglich - bzw. muss sowieso wiederholt werden - für alle diejenigen, die heute zu Hause bleiben."

An der Reutlinger Achalm haben heute Nacht rund fünf Hektar Gras und Gebüsch gebrannt. Orkantief „Sabine“ hat die Flammen immer wieder angefacht, die Feuerwehrleute hatten es schwer, den Brand zu löschen.

SWR SWR1 Hörer via Facebook

Haralds Frau Sabine hat heute "sturmfrei" - sie meinte heute Morgen: "Toll, ich kann heute anstellen, was ich will - das zahlt alles die Versicherung!"



Bei Carmen in Langenbrettach ging es nachts um 3.30 Uhr los: "Laut Öhringer DWD Station zu der Zeit 119km/h. Im Garten liegen einige unbekannte Gegenstände, die den Nachbarn zugeordnet werden müssen und der Zaun wurde vom Wind plattgedrückt. Dachkontrolle steht noch aus sobald der Garten wieder frei ist. Scheint soweit alles glimpflich gelaufen zu sein."

SWR1 Hörer Guido hat uns dieses Foto geschickt: Hier hat es den Spielplatz am Goetheplatz in Villingen erwischt.

In Obersontheim bei Jürgen hat es gegen 7 Uhr ordentlich gestürmt. "Ansonsten kräftiger Wind, aber nichts Dramatisches."

Warn-App NINA

Mit der Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Warn-App NINA, kriegen Sie wichtige Warnmeldungen, wie zum Beispiel Unwetterwarnungen, direkt aufs Smartphone.