Am 1. Januar 2020 tritt ein neues Kassengesetz in Kraft: Egal, ob beim Friseur, beim Döner-Imbiss oder beim Bäcker, in Zukunft muss immer ein Kassenbon ausgestellt werden. Das Ziel: Die Steuerhinterziehung bekämpfen!

Mit Bonpflicht gegen Schwarzgeld

Zehn Milliarden Euro an Steuergeldern werden laut Bundesrechnungshof jedes Jahr in Deutschland an Geschäftstheken hinterzogen. Der Bund hat diesem Schwarzgeld vor ein paar Jahren den Kampf angesagt und ein umfangreiches Maßnahmenpaket verabschiedet. Da gehört die Bon-Pflicht dazu, sie ist aber nur eine von diesen Maßnahmen. Das Bundesfinanzministerium geht davon aus, dass Steuerermittler, die vor Ort – im Geschäft oder etwa in einem Friseurladen – eine Überprüfung durchführen, leichter herausfinden können, ob die Kasse stimmt, wenn an die Kunden verbindlich ein Kassenbon ausgegeben worden ist.

Altmaier will die Notbremse ziehen

Gut zwei Wochen vor der geplanten Einführung der Bonpflicht für Händler dringt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf Änderungen in letzter Minute. Der CDU-Politiker forderte Finanzminister Olaf Scholz von der SPD auf, die Vorgabe aus dem Gesetz zu streichen, das am 1. Januar 2020 in Kraft treten soll.

»Wenn ich ein Brötchen kaufe, dann schau ich nicht auf dem Bon nach, ob es einen Betrug gibt.« Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im ZDF-Morgenmagazin

Kritik zur neuen Bonpflicht kam auch vom Bund für Umwelt- und Naturschutz. »Die Kassenbonpflicht produziert vor allem Müllberge aus nicht recycelbaren und gesundheitlich problematischen Kassenbons aus Thermopapier«, sagte der BUND-Abfallexperte Rolf Buschmann. Kriminelle Energie könne man nicht mit einem Kassenzettel verhindern. Wer betrügen will, schafft es auch trotz der neuen Bonpflicht, heißt es beim BUND.

Kassenzettelflut in Winnender Bäckerei

Mit einem Facebook-Post macht eine Bio-Bäckerei aus Winnenden im Rems-Murr-Kreis auf den bevorstehenden Kassenbon-Müllberg aufmerksam.

Umweltschädliches Thermopapier

Ein Sprecher des Umweltministeriums merkte zu den auch von Peter Altmaier angeführten Bedenken, dass die Kassenbons aus Thermopapier umweltschädlich sind an, dass es auch umweltschonendes 'farbentwicklerfreies Papier' gibt. Zudem sind Einwegverpackungen ein viel größeres Umweltproblem im Handel, heißt es aus dem Umweltministerium.

Das sind Ihre Meinungen zur Kassenbonpflicht, die uns über Facebook erreicht haben:

Gabriele Esch: Für mich absoluter Irrsinn. Vor allem für kleine Betriebe wie Bäckereien. Wir regulieren uns noch kaputt.

Michaela Willius: So ein Quatsch. Sowas wird jetzt eingeführt, damit es in der nächsten Legislaturpreiode wieder abgeschafft werden kann. Völlig sinnlos das Ganze.

Christa Apfelbach: Bei manchen Sachen, z. B. Garantieartikel, ist der Kassenbon wichtig, bei allem anderen soll der Kunde selbst entscheiden, ob er einen Bon möchte.

Tim Bach: Wieso Schutz gegen Steuerbetrug? Wer betrügen will findet Möglichkeiten. Mehr Ausdrucke = mehr Müll! In Betrieben wo der Verdacht besteht, müssen Kontrollen intensiviert werden. Zum Beispiel durch Abgleich von Wareneinkauf und Verkauf oder strengen Auflagen.

Marion Milz: Totaler Irrsinn. Ich arbeite bei einem Autobahnrasthof. Ich muss jetzt schon allen Kunden den Zettel auf den Tresen legen. Von 100 Kunden nehmen 2 den Zettel mit. Der Rest landet im Müll. Ein Hoch auf den Klimaschutz und die Müllvermeidung.