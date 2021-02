Im bayerischen Neufahrn steht erstmals ein CSU-Politikern mit türkischen Wurzeln auf der Kandidatenliste zur Bürgermeisterwahl - wie sieht es in Baden-Württemberg aus?

Unternehmer mit Migrationshintergrund schaffen in Baden-Württemberg und Deutschland Arbeitsplätze und beleben die Wirtschaft. Und längst geht das nicht mehr nur um die Dönerbude am Eck oder den Gemüseladen.

Über eine Million Stellen von Unternehmern mit Migrationshintergrund

Nach neuen, noch unveröffentlichten Zahlen der Bertelsmann Stiftung, die dem SWR vorliegen, schaffen Unternehmer mit Migrationshintergrund bundesweit über eine Million Stellen – allein in Baden-Württemberg waren es 2018 rund 260.000. In ganz Deutschland haben demnach rund 770.000 Selbstständige einen Migrationshintergrund, in Baden-Württemberg sind es 120.000. Damit hat die Zahl der Unternehmer mit nicht-deutschen Wurzeln zwischen 2014 und 2018 deutlich zugenommen, am meisten Zuwachs gab es in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Ozan Iyibas aus Neufahrn bei Freising ist der erste CSU-Bürgermeisterkandidat mit türkischen Wurzeln. dpa Bildfunk Picture Alliance

Besonders im Dienstleistungsbereich und in der Baubranche vertreten

Besonders viele Selbstständige mit ausländischen Wurzeln gibt es im Dienstleistungsbereich und in der Baubranche. Der traditionell hohe Anteil von Unternehmern mit ausländischen Wurzeln im Handel und im Gastgewerbe ist dagegen laut der Bertelsmann-Studie zurück gegangen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat in einer Befragung untersucht, warum Migranten sich immer noch seltener selbstständig machen: Die größten Hindernisse sind dabei die deutsche Sprache, aber auch unzureichende kaufmännische Kenntnisse. Kulturelle Hürden behindern dagegen nur 13 Prozent der angehenden Gründer.

In SWR1 Leute ist heute Serdar Somuncu zu Gast, auch er hat türkische Wurzeln. Serdar Somuncu inszenierte mehr als 100 Theaterstücke und stand für diverse Schauspielhäuser auf der Bühne. Mit "SO! Muncu!" hatte er auf n-tv eine eigene TV- Sendung und sendet bei Radio Eins eine zweistündige Radiosendung mit “Die blaue Stunde“. Im Frühjahr startet zu seinem 33-jährigen Bühnenjubiläum die Tour “GröHaZ- der größte Hassias aller Zeiten“.

Auch im Sport gibt es viele Erfolgsgeschichten

Stanley Ratifo stürmt in der Nationalelf Mosambiks. In der Heimat seines Vaters ist Ratifo wegen seiner Tore ein Volksheld, trotzdem ist er nach Pforzheim in die Oberliga gewechselt, um Zeit für seine Musikkarriere zu haben. Wie der 25-jährige an die Spitze der Charts und zum Afrika Cup kommen will, was Leonardo Bittencourt damit zu tun hat und wie er mit Rassismus umgeht, hat er den beiden Sportreportern Philipp Sohmer und Jens Wolters im Podcast "Steil! - der SWR Sport Fußball-Podcast" erzählt.