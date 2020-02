SWR1 Thema Heute | Es ist so weit. Großbritannien verlässt nach 47 Jahren die EU. Ein trauriger Tag – oder auch neue Chance? Wie sieht eine deutsch-englische Familie in London ihre Zukunft? Mit welchen Folgen rechnet ein Paar aus Lörrach, das in London deutsche Würste verkauft? Und: Was bedeutet der Brexit für alle, die in Großbritannien studieren wollten? mehr...