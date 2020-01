Winterzeit ist Saunazeit. Die wohlige Wärme tut uns gut, das Schwitzen fördert die Gesundheit und entspannt den Körper. Was Sie beim Saunagang beachten müssen, wie Sie sich richtig verhalten und wo es sich besonders gut schwitzt, das sehen und lesen Sie hier.

In die Sauna oder ins Dampfbad zu gehen ist ganz einfach sehr gesund. Das hat sich inzwischen auch hierzulande rumgesprochen. Auch die eine oder andere Kältewelle im Winter weckt durchaus den Wunsch nach echter Hitze und damit der Sauna in den eigenen vier Wänden. Wir haben einen Fachmann gefragt, was dabei zu bedenken ist, unsere SWR1-Reporter waren in der weltweit größten Sauna in Sinsheim, haben nach gutem Benehmen in der Sauna gefragt und berichten natürlich aus dem Sauna-Mutterland Finnland.

Aber warum ist das Saunieren so gesund?

Dauer 3:47 min Warum Sauna so gesund ist Sinken die Temperaturen, steigt die Lust, in die Sauna zu gehen. Doch was man beim Saunieren alles beachten? Wie kühlt man sich am besten ab? Und warum es es so gesund? Gut zu wissen.

Langsam angehen lassen

Vor allem jetzt im Winter steigt bei vielen die Lust in die Sauna zu gehen. Lesen Sie hier nochmal zusammengefasst, was Sie beachten müssen.

Wissenswertes rund ums Saunieren Weshalb Saunieren so gesund und entspannend ist Der Saunagang ist wie ein kleines Fieber. Durch die Hitze steigt die Körpertemperatur um 1-2°C, das Immunsystem wird angeregt und die Abwehrzellen aktiviert.

Die Muskeln entspannen sich; deshalb ist Sauna angenehm nach dem Sport, aber auch gut zur Linderung von Verkrampfungen der Atemmuskulatur bei Asthma und bei Kopfschmerzen, die durch Anspannung entstehen.

Sauna regt den Stoffwechsel an und reinigt das Blut, was zur Verschönerung des Hautbilds führt.

Sauna ist ein Training für die Gefäße, beugt damit Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor und wirkt regulierend auf den Blutdruck, sowohl bei zu hohem als auch bei zu niedrigem. Herzkrankheiten sprechen gut auf Saunieren oder die mildere Variante, das Saunarium an.

Auch in der Schwangerschaft, erst ab dem 4. Monat für Saunaneulinge, ist Saunieren geeignet – es kann später sogar die Geburt erleichtern. Wann Sie auf keinen Fall in die Sauna gehen sollten Mit einer akuten Krankheit und bei Fieber, auch nicht bei einem beginnenden Infekt, selbst ohne Fieber

Nach Alkoholgenuss auf keinen Fall in die Sauna, die Blutgefäßreaktion ist dann verändert

Bei nicht gut eingestelltem hohem Blutdruck, bei akuten Herzkrankheiten und akuten Venenkrankheiten (Thrombophlebitis, Thrombose)

Nach sportlichen Aktivitäten warten, bis sich der Puls normalisiert hat. Besser: Saunabesuch an sportfreien Tagen.

Mit vollem Bauch. Auch nicht übermäßig Fettes und Eiweißreiches essen. Auch zu Salziges ist nicht gut, weil das Salz die Flüssigkeit in den Blutgefäßen hält und nicht an die Schweißdrüsen rausrückt. Zu beachten! Trinken Sie ausreichend. Vor dem Saunieren sollten Sie über den Tag verteilt ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, da Sie eine Menge schwitzen werden.

Als Anfänger sollte man es langsam angehen. Die Dauer sollte sich auf acht Minuten beschränken und Sie sollte sich nicht sofort auf die obere Bank setzen. Auf Ihr Körpergefühl sollten Sie besonders Acht geben: Wenn es Ihnen unwohl ist, machen Sie eine Pause!

Duschen Sie vorher warm, um das Schwitzen zu erleichtern. Nach dem Saunagang sollte Sie ebenfalls duschen, diesmal aber kalt. Einerseits kühlt das den Körper wieder herunter, andererseits trainiert es Ihre Blutgefäße.

Wussten Sie schon...?





Am 24. September wird der internationale Tag der Sauna gefeiert.

Seit 2009 gibt es die Sauna World Cups, wobei die besten Saunaaufgüsse prämiert werden.

Sogar im finnischen Regierungsgebäude in Helsiniki steht den Parlamentarieren eine Sauna zur Verfügung.

Im skandinavischen Norden und in vielen russischen Regionen kommen wichtige Geschäftsschlüsse häufig erst bei einem Treffen in der Sauna zustande.

In Finnland gibt es neben einer bestellbaren Bus-Sauna eine Sauna im eisigen Lappland , die vollständig aus Eis besteht. Die Saison dauert gewöhnlich drei Monate - bis die Sauna zu schmelzen beginnt.

