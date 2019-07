Wussten Sie, das Baden-Württemberg über 4500 Seen hat? Genauer gesagt: große und kleine Seen, Baggerseen, Weiher und Talsperren - dazu gezählt werden "stehende Gewässer" mit einer Fläche von über 2000 Quadratmeter. Klar, dass das ein ganz großer Schatz für das Land ist: für die Naherholung, für den Tourismus und für Natur und Umwelt. Unser Ansatz in diesem "SWR1 Thema Heute": der WasserSPAß.

Mit Mann, Maus und Badewanne auf der Donau

Der Wasserspaß im Juli ist definitiv das "Nabada" in Ulm. Am traditionellen "Schwörmontag" - dem vorletzten Montag im Juli - legt der Ulmer Oberbürgermeister Rechenschaft über seine Politik ab.

Für alle Ulmer ist der Schwörmontag ein Festtag. Warum es ihn gibt, wann er früher gefeiert wurde und was alles dazugehört, sehen Sie in unserer großen Multimediareportage.

Am Nachmittag folgt das Nabada mit tausenden Teilnehmern auf der Donau. Der SWR ist selbstverständlich live dabei.

Hier sehen Sie das Nabada 2019 live! Auf der Donau geht's rund: Tausende Menschen auf dem Wasser, dazu Themenboote, die an Fasching erinnern - das ist das Ulmer Nabada. Wir übertragen den Wasserumzug am Schwörmontag ab 15:45 Uhr live.

8 Seen und Naturbäder, die für Abkühlung sorgen

Mehr als 300 Badeseen gibt es in Baden-Württemberg, die meisten mit hervorragender Wasserqualität. Wir stellen Ihnen sieben tolle Plätze zum Baden und Entspannen vor.

1. Breitenauer See

Eigentlich wurde der Breitenauer See zum Schutz vor Hochwasser in der Region angelegt. Im Oberen Sulmtal bietet er die größte Wasserfläche in Nordwürttemberg. Einen 400 Meter langen Badestrand und ein Nichtschwimmerbereich bieten viel Platz zum Ausruhen und Spielen mit den Kindern.

Pressestelle Tourismus im Weinberger Tal

2. Naturbad Sulz

Im idyllischen Sulzbachtal liegt das Naturbad Sulz. Natürlich kann auch hier ohne jegliche Chemie im aufbereiteten Wasser geschwommen werden. Das Naturbad besteht aus einer Kombination aus Schwimmbad und Naturteich mit Holzstegen zum Entspannen.

3. Mindelsee

Ein Geheimtipp ist der Mindelsee in der Nähe des Bodensees. Die Badestelle befindet sich am nordwestlichen Teil des Sees und bietet ein wenig Abgeschiedenheit zum größten See Deutschlands, der sich ganz in der Nähe befindet.

Der Mindelsee bei Radolfzell ist in einem ökologisch guten Zustand. SWR Caroline Geyer

4. Strandbad Windgfällweiher

Umgeben vom Hochschwarzwald liegt der naturbelassene Windgfällweiher. Das Strandbad bietet Stand-up-Paddle-Kurse, Liegewiesen und eine Strandbad-Terrasse. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 1,50 Euro.

5. Degenbachsee

Zwischen Alexandersreut und Jagstheim befindet sich der Degenbachsee. Eine Wasserfläche von sieben Hektar bietet viel Platz zum Schwimmen. Außerdem gibt es ein Beachvolleyballfeld und mehrere Grillstellen, die zum Spielen und Essen einladen.

Pressestelle Hohenlohe-Schwäbisch Hall Tourismus e.V.

6. Naturfreibad Ziegelweiher

Am Rande des Fürstenwaldes in Ochsenhausen befindet sich das Naturfreibad Ziegelweiher. Von Mai bis September bietet es einen natürlichen Badespaß mit Kinderbereich, Sprunggelegenheiten und ausreichend Liegeplätzen in der Sonne und im Schatten.

7. Kressbachsee

Der teilweise zum Freibad umgebaute Kressbachsee liegt zwischen Ellwangen und Rindelbach. Es werden ein Beachvolleyballfeld, Strandbereiche und eine neun Meter lange Rutschbahn angeboten. Für Erwachsene kostet der Eintritt 3 Euro, Kinder und Jugendliche sind für 2 Euro mit dabei.

8. Naturbadesee Eggingen

Der Naturbadesee in Eggingen im Kreis Waldshut liegt unweit der Schweizer Grenze. Wer die Natur liebt und in chemisch unbehandeltem Wasser schwimmen will, der ist hier goldrichtig. Die Öffnung dieser Naturbadesee-Anlage war nur möglich, weil die intensive und lange Suche der Gemeinde nach einer Badeaufsicht erst kurz vor Saisonbeginn doch noch erfolgreich war. So konnte die Saison gerettet werden.

Die Wasserqualität in den Badeseen

An den meisten - so die amtliche Formulierung - "Badestellen" ist die Wasserqualität sehr gut, an anderen gibt es noch Luft nach oben.

Wasser in Badeseen überwiegend sehr gut Mehr als 300 offizielle Badestellen gibt es in Baden-Württemberg. An den meisten ist die Wasserqualität sehr gut, an anderen gibt es noch Luft nach oben.

Interaktive Gewässerkarte der Landesanstalt für Umwelt

So wird die Wasserqualität getestet

Ein Mal im Monat wird jeder Badesee getestet - wenn er als EU-Badesee durchgehen will. Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart gibt die Termine vor, die Gesundheitsämter schicken dann ihre Mitarbeiter zur Wasserprobe. SWR-Reporter Johannes Stier war am Baggersee in Karlsruhe-Grötzingen, um mit Peter Schneider vom Gesundheitsamt die Wasserqualität zu prüfen.

Wasserprobe am Baggersee in Karlsruhe Grötzingen Ein Mal im Monat wird jeder Badesee getestet. Wenn er als EU Badesee durchgehen will. Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart gibt die Termine vor, die Gesundheitsämter schicken dann ihre Mitarbeiter zur Wasserprobe. SWR Reporter Johannes Stier war am Baggersee in Karlsruhe Grötzingen mit Peter Schneider vom Gesundheitsamt um die Wasserqualität zu prüfen.

Baden - und mehr...

Kunst bestaunen, in die Tiefe tauchen, den See genießen - der Bodensee ist Baden-Württembergs Wasser-Urlaubsregion schlechthin. Wir verraten, was Sie auf keinen Fall verpassen sollten.