Urlauben im Hotel - das kann jeder. Wir schauen heute auf ganz besondere Unterkünfte und Urlaubsangebote bei uns im Land.

Es ist zwar noch ein bisschen hin bis zur "schönsten Zeit des Jahres". Über Urlaub kann man aber ja nie früh genug nachdenken. Doch statt "same procedure as every year", wollen wir heute einen Blick auf außergewöhnliche Urlaubsziele und Ausflugstipps in Baden-Württemberg werfen.

Die schönsten Ausflugsziele in Baden-Württemberg

Ein Wanderweg im Bach, ein Spaziergang mit einem Alpaka oder alleine in der freien Natur zelten. Yvonne Weik ist Reisebuchautorin und war im Land unterwegs, um die besten Ausflugsziele zu finden. Ein paar der schönsten Tipps hat sie uns verraten:

Mehr Tipps gibt's im Buch von Reisebuchautorin Yvonne Weik:

DUMONT Reiseverlag 52 kleine & große Eskapaden im Schwarzwald Ab nach draußen! Verlag: Dumont Reiseverlag Januar 2020 ISBN: 978-3770180783

Das erste Kapselhotel Deutschlands in Karlsruhe

Island, Mexiko, Malaysia oder Australien: Auf der ganzen Welt gibt es die modernen Schlaf-Gehäuse inzwischen. Einst kamen sie aus Japan. Aus Platzmangel und der schwierigen Suche nach einer günstigen Unterkunft, entstand die Idee zum ersten Kapselhotel Ende der Siebziger in Osaka. Inzwischen gibt es die raumschiffähnlichen Schlafgehäuse auch in Baden-Württemberg.

Dauer 1:02 min Erstes Kapselhotel in Karlsruhe In Karlsruhe hat im Mai das erste Kapselhotel eröffnet. Die Zimmer erinnern an Raumschiffkapseln. Bald soll es deutschlandweit ähnliche Hotels geben.

Highlights im Schwarwald

Der Nationalpark Schwarzwald lockt unter anderem mit ungewöhnlichen Wanderungen. Seit kurzem darf im Park sogar gecampt werden.

Schauen Sie sich hier die besonderen Ziele an:

Und wo urlauben Sie?

Welche Erfahrungen haben Sie mit ungewöhnlichen Urlaubsorten in Baden-Württemberg gemacht? Haben Sie vielleicht einen Geheimtipp? Schreiben Sie es uns direkt per Mail ins Studio. Wir sind sehr gespannt.

Mail ins Studio