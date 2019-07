Schrebergarten, Kleingarten, Laube, Parzelle, Datsche: Es gibt viele Namen für das kleine Stück Gartenglück.

In Deutschland gibt es knapp eine Million Kleingärten, in denen geschätzt fünf Millionen Menschen gärtnern, so der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V.

Gartenzwerge SWR dpa

Spießig war gestern

Schrebergärten sind so beliebt wie nie und die Parzellen heiß begehrt: vor allem in Ballungszentren ist die Nachfrage so hoch, dass man teilweise Jahre auf das kleine Stück Gartenglück warten muss. Das hat eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung ergeben. Und die Pächter werden immer jünger:

Rebecca und Simon Siegl aus Neckarwestheim im Kreis Heilbronn sind Ende 20 und haben vor drei Jahren eine eigene kleine Hütte mit Schrebergarten übernommen und renoviert. Im Sommer sind sie fast jeden Abend dort und finden es so gar nicht spießig, sich um ihre Tomaten zu kümmern oder Unkraut zu jäten

Arbeiten und genießen: Es gibt immer was zu tun im Schrebergarten von Rebecca und Simon aus Neckarwestheim. privat

Wir sitzen beide sonst immer im Büro und brauchen einen Ausgleich. Wir wollen draußen an der frischen Luft sein und mit unseren Händen was erschaffen. Simon Siegl, leidenschaftlicher Kleingärtner

Die Hobbygärtner Sabine Zuckrigl, Rolf Krüger und Gerhard Dickes brauchen weder Freibad noch Badesee oder Urlaub im Ausland - sie relaxen in Mannheim-Seckenheim mit den Gartenfreunden. SWR1 Reporterin Michaela Dymski war bei ihnen in der kleinen, feinen Schrebergarten-Welt:

Dauer 2:21 min Idylle in Mannheim-Seckenheim Wie heißt es doch so schön: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Besonders, wenn man eine Parzelle in einem Schrebergarten hat. Die Hobbygärtner brauchen weder Freibad noch Badesee, geschweige denn Urlaub. Sie sind einfach nur happy in ihrem Garten - zumindest die im Mannheimer Stadtteil Seckenheim. SWR1 Reporterin Michaela Dymski über eine kleine, idyllische Welt...

Baden-Württemberg hat mit am wenigsten Gartenkolonien

Die einzelnen Bundesländer sind sehr unterschiedlich mit Kleingärten ausgestattet. Mehr als die Hälfte liegen in den ostdeutschen Ländern, in Baden-Württemberg gibt es weniger als einen halben Garten pro 100 Einwohner. Von den insgesamt 960.000 Kleingärten werden rund 95 Prozent bewirtschaftet.

Idylle pur: Blick in den Kleingarten von Rebecca und Simon aus Neckarwestheim. privat

Was ist erlaubt, was nicht?

Was geht und was nicht, das steht im "Grundgesetz" der Schrebergärten, in der Deutschen Kleingartenordnung, die vor 100 Jahren erlassen wurde. Sie regelt das Leben in der Laubenkolonie und bis heute gilt: Am Verpachten der Gärten darf niemand verdienen. In jedem Verein ist klar geregelt, was geht und was nicht.

Zwischen 12 und 15 Uhr ist Rasenmähen verboten! Gerhard Dickes, Gartenfreunde Seckenheim

Die Ruhezeiten, vor allem die Mittagspause, einhalten ist Pflicht für die Seckenheimer Gartenfreunde. Und Pflanzengift zu spritzen ist auch nicht erlaubt.

Und wie sieht´s mit Feiern aus? Oder nackt Tulpen gießen?

SWR dpa

Party machen ist kein Problem. Und nackt rumspringen? Mach´ ich einfach, wenn man mich nicht sieht. Aber ich habe auch super tolerante Nachbarn. Sabine Zuckrigl, Gartenfreunde Seckenheim