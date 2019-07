36 Grad und es wird noch heißer – diese Woche könnten die nächsten Hitzerekorde fallen. Wichtigste Frage: Welche der vielen Badeseen in Baden-Württemberg steuern wir an? Beziehungsweise: In welcher Reihenfolge? Die Wasserqualität ist fast überall top – allerdings gibt es gerade in Flüssen und Seen ein paar Regeln zu beachten. Der Rest ist Kür: In Schöntal an der Jagst zum Beispiel schwärmen die Menschen vom Baden mit Blick aufs Kloster, am Bodensee herrscht Meeresfeeling, in Eppingen im Kreis Waldshut lockt der Naturbadesee mit Full-Service von Umkleide über Spielplatz bis Kiosk. mehr...