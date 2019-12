Kleines Zahlenspiel mit der Zahl 20: das Jahr 2020 steht an, wir blicken 20 Jahre in die Vergangenheit und 20 Jahre in die Zukunft. Der Wandel heutzutage ist so schnell, dass uns gar nicht mehr bewusst ist, was es im Jahr 2000 noch gar nicht gab - und dass die Welt in 20 Jahren so aussehen wird, wie wir es uns in kühnsten Träumen nicht vorstellen können. mehr...