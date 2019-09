Die Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt war früher die chromglänzende Veranstaltung für Auto-Enthusiasten. Das ist beileibe nicht mehr so, der Lack scheint ab zu sein. Nicht zuletzt deshalb sind namhafte Hersteller erst gar nicht dabei. Unsere Reporterinnen und Reporter berichten über den Stand bei der e-Mobilität und der Brennstoffzelle, über Auto-Zulieferer im Wandel, über selbstfahrende Autos und über das, was den Besucher auf der IAA erwartet. mehr...