Der 29. Februar ist ein besonderes Datum, weil es ihn nur alle vier Jahre gibt. Für manche der perfekte Hochzeitstag oder ein besonderes Geburtsdatum, vor allem aber notwendig aufgrund des Sonnenjahres.

Endlich "richtig" Geburtstag

Für 247 Kinder im Südwesten ist der 29. Februar dieses Jahr ein ganz besonderes Datum: Sie wurden 2016 ausgerechnet am Schalttag geboren und können nun laut dem Statistischen Landesamt zum ersten Mal auch am offiziellen Datum ihren Geburtstag feiern. Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg rund 7.000 Menschen, die am Schalttag geboren wurden.

Ist gerade kein Schaltjahr, können Schalttagskinder sich übrigens aussuchen, ob sie am 28. Februar oder 1. März Geburtstag feiern. Offiziell werden sie allerdings erst am 1. März in Jahren ohne Schalttag ein Jahr älter, so sieht es das Bürgerliche Gesetzbuch vor.

Ein besonderes Hochzeitsdatum?

Einen Anlass zum Feiern haben - zumindest theoretisch - auch 131 Ehepaare im Land, die sich am 29. Februar 2016 das Ja-Wort gegeben haben. Allerdings sei bereits etwa jede 30. Ehe innerhalb der ersten vier Jahre wieder geschieden worden, heißt es beim Statistischen Landesamt. Bei früher geschlossenen Ehen ist die Scheidungsrate mitunter noch höher: Von den Paaren, die beispielsweise im Schaltjahr 1996 den Bund der Ehe eingingen, wurde bisher wieder etwa jede dritte Ehe geschieden.

Wozu brauchen wir einen Schalttag?

Notwendig ist die Aufnahme eines zusätzlichen Tages in den Jahreskalender, weil die Erde für ihren Umlauf um die Sonne nicht exakt 365 Tage braucht - sondern knapp sechs Stunden mehr, wie schon die Ägypter in vorchristlicher Zeit wussten. Allerdings reicht das Hinzufügen von 24 Stunden alle vier Jahre nicht ganz.

Die möglichst exakte Angleichung unseres Kalenders an das astronomische Sonnenjahr - also die Dauer eines Erdumlaufs um die Sonne - erwies sich in den vergangenen gut 2000 Jahren als durchaus verzwickte Angelegenheit. Durch den Schalttag verlängert sich die durchschnittliche Jahresdauer zwar von 365 auf 365,25 Tage - das aber ist wiederum ein bisschen zu viel, denn tatsächlich ist das Sonnenjahr nur 365,2422 Tage lang.

Wie wird das Problem gelöst?

Durch eine weitere Korrektur, diesmal in die andere Richtung. Um die Unstimmigkeit auszugleichen, setzte Papst Gregor XIII. 1582 im Zuge der nach ihm benannten Gregorianischen Kalenderreform die heute noch geltenden drei Regeln für das Schaltjahr in Kraft.

Erstens sind grundsätzlich alle durch vier teilbaren Jahre Schaltjahre. Zweitens fällt der Schalttag bei einem vollen Jahrhundert aus - es sei denn, dass sich - drittens - das volle Jahrhundert glatt durch 400 teilen lässt. Das erklärt, warum die Jahre 1700, 1800 und 1900 keine Schaltjahre waren - sie lassen sich nicht glatt durch 400 teilen. Das Jahr 2000 dagegen schon - deshalb gab es vor 16 Jahren ebenfalls einen 29. Februar, trotz des vollen Jahrhunderts. Ganz schön kompliziert...

Wie lange dauert nun durchschnittlich ein Kalenderjahr?

Durch den päpstlichen Kniff beträgt die durchschnittliche Jahresdauer nun 365,2425 Tage, womit der Gregorianische Kalender der tatsächlichen Dauer des Sonnenjahrs sehr nahe kommt.

