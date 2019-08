Vor 100 Jahren wurde in Weimar die sogenannte Kleingartenverordnung erlassen. Sie ist sowas wie das Grundgesetz der Schrebergärtner. SWR 1 Baden-Württemberg nimmt das zum Anlass, die Welt der Kleingärten im Land zu beleuchten. Was schätzen die Gärtner an ihrem Garten, was ist zu tun, was ist zu lassen? Stimmt es noch, das Bild vom gartenzwergbewohnten Spießergärtchen? Neben Reportagen sprechen wir auch mit dem Fachberater des Landesverbandes der Gartenfreunde Baden-Württemberg über die Faszination am Kleingarten. mehr...