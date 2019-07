Japan vor 40 Jahren: Sony-Chef Morita stellt ein neues Gerät vor. So unscheinbar es durch seine Größe auch sein mag: es revolutioniert die Art und Weise wie wir Musik hören.

Die ganz persönliche Disco

Abspielgeräte, die überallhin mitgenommen werden konnten, gab es schon lange vor dem Siegeszug des Walkman. Vom Grammophon über den Ghettoblaster konnten schon viele Abspielgeräte mehr oder weniger laut ihre Umgebung beschallen.

Neu am Walkman war, dass jetzt jeder über Kopfhörer seine eigene Musik mobil und kompakt bei sich hatte.

Dauer 2:32 min 40 Jahre Walkman Der Walkman machte es erst möglich, dass wir unsere Musik überallhin mitnehmen können. Am 1. Juli 1979 brachte Sony das erste Modell auf den Markt.

Bleistift und musikalische Liebeserklärung

Stundenlanges Radioprogramm-Mitschneiden für das Mixtape für die Angebetete, die innerliche Anspannung, ob der Moderator durch "Reinreden" das Lied "zerstört", das zischende Beatgeräusch aus dem Kopfhörer des Mitfahrers in der S-Bahn und das Zurückspulen der Kassette mittels eines Bleistifts, um Batterien zu sparen...

All diese Erinnerungen sind ohne das dazugehörige Abspielgerät undenkbar - so wie diese Geschichte von SWR1-Moderatorin Janet Pollok:

Dauer 1:20 min Janet Pollok, der Walkman und Peter Gabriel 40 Jahre Walkman, das sind auch 40 Jahre ganz persönliche Erlebnisse und Geschichten. SWR1 Moderatorin Janet Pollok erinnert sich an einen Krankenhausaufenthalt, bei dem ihr Walkman und Peter Gabriel eine ganze besondere Rolle gespielt haben.

"Walkman" - ein Begriff, viele Geräte

Es gibt viele Beispiele für Produkte, deren Markennamen es in Deutschland zum Universalbegriff geschafft haben. Wir fragen nach einem "Tempo", der Lippenstift heißt einfach "Labello", das Geschenk für den Geburtstag wird mit "Tesa" zugeklebt, im Frühjahr die Terrasse "gekärchert". In der Fachwelt spricht man hier von Deonymen.

So auch beim Walkman. Fast alle großen Elektronikkonzerne ziehen technisch nach. Bauen ähnliche Geräte. Der Name von Sony für das Gerät bleibt im Sprachgebrauch aber prägend.

Sony bleibt seinem Namen auch weiter treu. Unabhängig von der Kassette. Viele MP3-Abspielgeräte und auch das "Sony Ericsson Walkman"-Handy tragen den Namen weiter.

Wer hat's erfunden?

Will man die Geschichte des Walkman erzählen, kommt man nicht umhin, einen Blick nach Deutschland zu werfen. Hier kommt 1945 Andreas Pavel zur Welt. Und der erfindet ein Gerät, das tragbar ist und Kassetten über einen Kopfhörer wiedergeben kann. Er meldet es als Patent an. Der recht sperrige Name: Batteriebetriebene, elektroakustische miniaturisierte Anordnung für die hochwertige stereophone Wiedergabe von Hörereignissen.

(Andreas Pavels Patentschrift)

Zwei Jahre später - 1979 - präsentiert Sony-Chef Akio Morita "seine" Erfindung: den kompakten Kassettenspieler. Er nennt ihn: TPS-L2.

Es entbrennt ein Gerichtsstreit zwischen Sony und Pavel. Zum Zeitpunkt der außergerichtlichen Einigung in diesem Streit (2004) ist schon längst der MP3-Player auf dem Massenmarkt angelangt, schon 3 Jahre später wird das iPhone die Art und Weise, wie wir kommunizieren und wie wir Musik hören, erneut revolutionieren.