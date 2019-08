Mit der Fähre nachts in Schweden angekommen und morgens hier am Strand aufgewacht. In Schweden gilt das Jedermannsrecht. Man darf also überall für eine Nacht campen, so lange man die Natur nicht zerstört und kein Wohnhaus in Sichtweite ist.

Corvin Tondera-Klein

