Rasen, drängeln, drohen - Pöbeleien auf unseren Straßen sind heute Alltag. Und es wird gefühlt immer wilder und rücksichtsloser.

Erst vor ein paar Tagen: Auf der B10 bei Vaihingen an der Enz wird ein 20-jähriger Autofahrer geblitzt und rastet aus. Er verlässt die B10, dreht um, parkt und läuft quer über alle 4 Fahrspuren. Klaut die Blitzer und versenkt sie später in einem Baggersee. Dumm nur, dass er eine Video-Kamera übersehen hat. Für die Polizei leichtes Spiel. Gesamtschaden 16.000 Euro plus Strafanzeige. Dabei war er gar nicht mal so schnell - 10 Euro hätte ihn das Knöllchen nur gekostet.

Hat das aggressive Verhalten tatsächlich zugenommen?

Es gibt keinen objektiven Nachweis darüber, aber die Menschen beklagen das Hauen und Stechen immer mehr – so auch eine Allensbach-Umfrage aus dem letzten Herbst. SWR1-Verkehrsredakteurin Birgit Wächter

Die Experten haben versucht, Ursachen zu finden und über Gegenmaßnahmen debattiert. Zeitstress, Termindruck, zunehmender Egoismus – das Gefühl "auf der Straße nehmen mir die anderen Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über meine eigenen Termine" nimmt zu, ganz besonders in Ballungsgebieten. Damit kommen viele nicht klar.

Was hat sich im Straßenverkehr geändert?

SWR1-Reporterin Annette Deutskens war bei einer Verkehrskontrolle dabei und hat vor Ort bei den Autobahnpolizisten nachgefragt: Sind die Aggressionen im Verlauf der Jahre wirklich schlimmer geworden?

Angemessene Strafen für aggressives Verhalten

Aggression ist ein Unfallrisiko! Der Staat muss klare Zeichen setzen, durch härtere Bußgelder und moderne Kontrollmaßnahmen. Unfallforscher Siegried Brockmann

Es gab viele Empfehlungen beim Verkehrsgerichtstag – wie etwa: aggressives Posen soll in den Bußgeldkatalog aufgenommen werden und extra Punkte in Flensburg bringen. Verkehrs-Straftäter mit hohem Aggressionspotenzial sollen leichter erkannt werden und sich einer medizinisch-psychologische Untersuchung unterziehen müssen.

Stadt Drachten in den Niederlanden ohne Verkehrsschilder und Ampeln

Ein Blick in die Niederlande: In der Stadt Drachten wurden alle Verkehrsschilder, Ampeln und sogar die Rechts-vor-Links-Regelung abgeschafft. Der Verkehrsplaner Hans Monderman hat das Konzept umgesetzt, bei dem die Verkehrsteilnehmer aufeinander achten sollen - bei niedrigen Geschwindigkeiten sollen sich die Autos, Radfahrer oder Fußgänger verständigen und gegenseitig aufeinander aufpassen. In der Stadt fährt heute kaum ein Auto schneller als 20 km/h, trotzdem könne man die Stadt jetzt doppelt so schnell durchqueren - weil man kaum mehr anhalten müsse.