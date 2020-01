Wie viel kann man mit Coupons sparen?

Im Jahr 2018 haben Verbraucher durch Coupons insgesamt 130 Mio Euro gespart. Das geht aus der Marktanalyse von Acardo hervor, einem Unternehmen, das solche Rabattaktionen organisiert. Diese Summe bezieht sich allerdings nur auf Konsumgüter, also Lebensmittel, Putzmittel oder Kosmetik. Andere Artikel wie Elektronik oder Mode sind nicht mitgerechnet, hier gibt es keine repräsentative Zahl.

Wie hoch die Ersparnis im Einzelnen ausfällt, hängt vom Produkt ab: Bei Lebensmitteln wie Milchprodukten oder Tiefkühlkost spart man im Schnitt nur um die 60 Cent pro Coupon. Ganze vier Euro kann man hingegen Babyprodukten sparen, wobei eine Packung Windeln natürlich auch teurer ist als eine Tüte Milch. Im Schnitt spart man bei Produkten des täglichen Bedarfs zwischen 20 und 30 Prozent des Produktpreises.

Wie funktioniert das?

Die meisten Coupons, die eingelöst werden, sind klassische Coupons auf Papier. Kunden bekommen Prospekte mit Rabattmarken in den Briefkasten gesteckt oder es gibt die Märkchen im Geschäft direkt am Regal. Auch an der Kasse werden häufig Rabattkarten verteilt: Zum Beispiel 20 Prozent auf den nächsten Einkauf. Manchmal steht ein Rabattcode auch unten auf dem Kassenbon.

Neben dem Coupon auf Papier wächst aber auch der Anteil digitaler Coupons. Auf verschiedenen Online-Plattformen kann filtern, für welche Produkte oder Geschäfte man sich interessiert und bekommt dann die aktuellen Angebote angezeigt. Diese Coupons kann man dann zu Hause ausdrucken und im Geschäft einlösen. Da diese Angebote aber zeitlich begrenzt sind, bedeutet das viel Planungs- und Zeitaufwand.

Etwas praktischer sind da die Coupons per App. Mehrere Ketten wie zum Beispiel Rewe, DM oder Rossmann bieten mittlerweile eigene Apps an. Hier kann man sehen, welche Artikel gerade im Angebot sind, und den Coupon direkt an der Kasse beim Bezahlen einscannen. Diese Lösung hat den Charme, dass die Angebote immer aktuell sind und man den ausgeschnittenen Coupon nicht auf dem Küchentisch vergessen kann.

Welche Haken gibt’s dabei?

Händler und Hersteller verteilen ihre Coupons natürlich nicht aus Nächstenliebe. Sie versprechen sich Vorteile: wollen den Absatz von bestimmten Produkten steigern oder Kunden an sich binden. Die größte Gefahr aus Sicht der Kunden ist deshalb die Verlockung.

Psychologisch ist mittlerweile belegt, dass Schnäppchen Glückshormone freisetzen und den Verstand ausschalten. Gerade auf Rabatt-Portalen ist die Versuchung besonders groß: Angebote von der elektrischen Zahnbürste bis hin zum Familien-Fotoshooting verleiten viele Kunden dazu, Dinge billiger zu kaufen, die sie sonst gar nicht gekauft hätten. Das ist keine echte Ersparnis.

Der zweite große Haken insbesondere bei digitalen Coupons ist der Datenschutz. Nicht alle, aber viele Schnäppchen sind nur verfügbar, wenn sich der Kunde vorher anmeldet. Das bedeutet, dass sehr detaillierte Kundenprofile erstellt werden können, aus denen genau ersichtlich ist, wann sich der Kunde für welche Angebote interessiert und wann er sie einlöst. Man muss damit rechnen, dass diese Daten verarbeitet und gegebenenfalls weiterverkauft werden. Man bezahlt den Rabatt also mit seinen Daten.