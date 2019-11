"Fast Fashion" - schnelle Mode. Das bedeutet nicht nur: alle paar Monate kommt ein neuer Modetrend auf den Markt. Das bedeutet auch: Trendiges wird schnell und billig auf junge Käuferschichten hin produziert und nach ein paar Mal tragen weggeworfen. Laut Angaben der Deutschen Modeindustrie gab ein Durchschnittshaushalt im Jahr 2015 rund 800 Euro pro Monat für Mode, Schuhe und Accessoires aus. Macht rund 26 Kilo an Kleidung pro Kopf im Jahr. Die Hälfte davon landet laut Statistik im Mülleimer. Nachhaltigkeit sieht anders aus - wir zeigen, wie.

Kleidertauschbörse: eine Alternative zum Wegwerfen

Kleidung ist zum Wegwerfprodukt verkommen. T-Shirts für einen Euro werden drei Mal getragen und dann weggeworfen. Oft wird Kleidung billig in Asien produziert, mit Chemikalien behandelt. Wer bei diesem Kreislauf als Konsument nicht mitmachen möchte, hat es schwer. Doch es gibt Möglichkeiten: entweder ganz bewusst einkaufen, etwas mehr Geld in die Hand nehmen und gute Qualität länger tragen oder auch einfach mal Second Hand Kleider anprobieren. Eine Möglichkeit: Kleidertauschbörsen. Die SWR1-Reporter haben das ausprobiert - in der Lörracher Kulturvilla "Nellie Nashorn". Das Motto: "Mode mal anders".

Leihen statt kaufen

Was wäre, wenn wir uns nicht ständig neue Kleidung kaufen müssten, und sie dann über kurz oder lang wieder wegwerfen? Aber trotzdem modisch gekleider sein wollen? Das war der Ursprungsgedanke, den Pola Fendel und Tekla Wilkening hatten - beide wollten weder auf Mode, noch auf Marken verzichten.

Stil hast Du, Kleider leihst Du. Dein unendlicher Kleiderschrank... Werbespruch der "Kleiderei" Freiburg

Vom Rock bis zum Mantel, von der Bluse bis zum Blümchenkleid findet sich viel Alltagstaugliches in der "Kleiderei" in Köln und Freiburg. Günstiges ebenso wie ausgefallene Designer-Stücke. Die Kunden schließen ein Abo ab und bekommen pro Monat ein Paket mit vier Kleidungsstücken, die sie sich vorab auf der Website ausgesucht haben. Wer Mode-mutig ist, füllt einen Fragebogen aus und bekommt ein Überraschungspaket.

Klamotten leihen statt kaufen - so funktioniert die "Kleiderei"

Simone Peter (Grüne) schaut sich bei ihrem Besuch bei "The Upcycling Fashion Store" in Berlin um. In dem Laden wird Kleidung verkauft, die aus textilen Industrieresten und Altkleidern hergestellt wird. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance / Felix Zahn

Upcycling - wenn aus Altem Neues wird

Aus gebrauchten Klamotten oder altem Stoff etwas Neues machen, das ist derzeit voll im Trend. Upcycling Mafia nennt sich ein Team von Kreativen im Jugendkulturzentrum Forum in Mannheim. Einmal im Monat laden Katharina Pfeiffer und ihre Mitstreiterinnen zum offenen Nähabend ein.

Und was ist mit Second Hand?

"Ich trage doch nichts Abgetragenes" - dieses Vorurteil gegenüber Second Hand Kleidung ist mittlerweile so gut wie verschwunden. Das hat wohl auch damit zu tun, dass Second Hand schon lange nicht mehr bedeutet, in Hinterhof-Keller-Läden aus der Mode gekommene und fadenscheinige Ramsch-Ware zu kaufen. Cool und modern gestylte Läden - gerne auch einmal als Pop Up Store - in denen man vom gemütlichen Wollpulli bis zum Designer-Stückchen eine breite Palette an Getragenem, aber nicht Abgetragenem kaufen kann.

Dauer 0:59 min Secondhand Klamotten gegen das Mode-Diktat Andere gehen am Wochenende bis in die Puppen feiern, Micha aus Balingen steht samstags um fünf Uhr auf dem Flohmarkt und verkauft seine Vintage-Kleidung als Kiloware.

In der "Secontique" in Albstadt-Ebingen wird nicht nur gebrauchte Kleidung verkauft, sondern auch für mehr Nachhaltigkeit geworben. Zum Beispiel mit Nähkursen. Das sagen zumindest die Macher des Ladens: die Caritas Schwarzwald Alb Donau, die "Aktion Hoffnung" und Studierende der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.

SWR Julia Klebitz

ARD Dokumentation: Die Altkleider-Lüge

Wer weder Second Hand, noch Upcycling, noch Kleidertauschbörse für sich als Alternative sieht, der sagt "dann wenigstens Altkleider-Container, da tue ich doch noch was Gutes mit meinen noch tragbaren Kleidungsstücken". Nicht ganz, wie eine Dokumentation der "Die Reportage"-Autoren Michael Höft und Christian Jentzsch zeigt.

Die meisten Menschen glauben, dass die hierzulande gesammelten Altkleiderspenden direkt in die Katastrophengebiete der Welt gehen. Was sie nicht wissen: Der größte Teil der gespendeten Bekleidung wird weiterverkauft - zum Kilopreis. Einige Hilfsorganisationen platzieren oft nur ihr Logo auf den Sammelcontainern von Altkleiderfirmen.