In Italien hat es offenbar jede Regierung schwer. Kaum eine hält sich länger als 18 Monate. Warum ist das so? Romanautor Daniel Speck schreibt Bücher über das Leben in Italien, „Bella Germania“ zum Beispiel, er versucht sich an einer Erklärung. Ebenso der Journalist Karl Hoffmann, der seit vielen Jahren in Italien lebt. Wie denken Italiener in Baden-Württemberg über ihr Heimatland? SWR1 Korrespondenten porträtieren die beiden wichtigsten politischen Kontrahenten: Regierungschef Guiseppe Conte und Innenminister Matteo Salvini. mehr...