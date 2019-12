Mittlerweile DER Klassiker rund um Weihnachten, der die Vorfreude aufs gemeinsame Weihnachtsfest beschreibt: "Driving home for Christmas" von Chris Rea.

Der Hintergrund: Chris Rea war gerade in den Abbey Road-Studios, nahm sein zweites Album auf. Seine Frau holte ihn ab, die Heimfahrt über Weihnachten wurde zu einem schlimmen Erlebnis. Der Londoner Verkehr: schrecklich. Die Menschen: schlecht gelaunt. Das Wetter: Schneesturm. Und die Finanzen der beiden: nicht gerade rosig...

»Ich fahre Weihnachten nachhause,

kann es kaum erwarten,

diese Gesichter zu sehen.

Ja, ich fahre Weihnachten nachhause,

wieder mal diese Straße entlang.

Es ist so lange her,

aber ich werde da sein.

Um mir die Zeit beim Fahren zu vertreiben,

singe ich dieses Lied.« Chris Rea, "Driving home for Christmas"

Vom Verkehrschaos bis zum überraschenden Geldsegen: Die ganze Geschichte hinter "Driving Home For Christmas"

Was zieht uns nach Hause?

Ist es das Gefühl, das wir uns so sehnlich zurück wünschen aus unserer Kinderzeit? Die fast unerträgliche Spannung "bis endlich das Christkind kommt"? Die Erinnerung an den Moment, wenn das "silberne Glöckchen läutet"? Oder das Stapfen durch den tiefen Schnee in der Christ-Nacht, zur Christmette?

Oder ist es ganz einfach nur das Gefühl das "Daheim-Seins", der Geborgenheit innerhalb der Familie, wie wir sie damals als Kinder erlebt haben? Jeder hat wohl seine ganz eigenen Ideen und Gründe - aber letztlich sind es wohl immer Gefühle, die uns da leiten...

Gefühle spielen an Weihnachten eine große Rolle

"Musik oder Filme: Ich bin eine volle Heulsuse,

wenn es um Weihnachten geht" SWR1 Moderatorin Stefanie Anhalt

Beim Weihnachts-Wort-Wichteln bekommt SWR1 Moderatorin Stefanie Anhalt feuchte Augen - und das nur, weil sie "Driving Home for Christmas" aus dem Wichtel-Sack zieht.

Dauer 0:51 min "Driving Home for Christmas" Beim Weihnachts-Wort-Wichteln bekommt SWR1 Moderatorin Stefanie Anhalt feuchte Augen - und das nur, weil sie "Driving Home for Christmas" aus dem Wichtel-Sack zieht.

Weihnachtsbräuche setzen auf "Gemeinschaft"

Das Thema "Familie" und "Gemeinschaft" spielen bei vielen Weihnachtsbräuchen eine große Rolle. Ein Beispiel: bei einem polnischen Brauch wird an der Weihnachtstafel grundsätzlich ein Platz freigehalten, ein Teller zusätzlich eingedeckt. Die Idee dahinter: es soll immer Platz an der Tafel sein für einen Fremden oder einsamen Menschen, der an Weihnachten an der Tür klingelt.

Dauer 1:00 min Polnische Weihnachten: Oblaten, Heu und kein Alkohol Weihnachten sieht sehr verschieden aus, je nach Kultur. Designer Tomasz aus Karlsruhe, aufgewachsen in Polen und Deutschland, erzählt, was zum Fest bei ihm zu Hause so passiert.

Also dann - wo immer Sie unterwegs sind an Weihnachten: gute Fahrt!