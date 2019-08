Wir geben es dem Taxifahrer, der Kellnerin im Restaurant, der Toilettenfrau oder auch mal, wenn wir in einer Werkstatt mit den Dienstleistungen besonders zufrieden waren: Trinkgeld.

Personen kann man damit beleidigen, erfreuen oder auch überraschende Momente auslösen. Dabei stellt sich aber immer wieder die Frage: Wie viel Trinkgeld ist angemessen? Bekommen Chefs auch Trinkgeld? Und wenn ich mit Karte zahle? Tamara Land aus der SWR1 Wirtschaftsredaktion beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wem gebe ich überhaupt Trinkgeld?

Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung Trinkgeld zu geben, darum gibt es auch keine Vorgaben, wem ich etwas geben muss. Aber es gibt gewisse Gepflogenheiten und in Deutschland gehört es zum guten Ton, dass man in der Gastronomie Trinkgeld zahlt, wenn man am Tisch bedient wird – also im Restaurant oder in der Kneipe. Eher kein Trinkgeld gibt man im Selbstbedienungsrestaurant oder an der Imbissbude.

Außerdem ist es üblich Servicekräften im Hotel Trinkgeld zu geben, Taxifahrern und auch Friseuren oder Kosmetikerinnen gibt man etwas Geld in die Kaffeekasse.

Bei anderen Berufen hängt es vom eigenen Empfinden ab. Es wird gesellschaftlich nicht unbedingt erwartet, dass man dem Hausmeister oder dem Handwerker etwas zusteckt – man kann es aber natürlich machen.

Es gibt aber auch Bereiche, in denen Trinkgeld verboten ist. Bei städtischen Betrieben ist das oft der Fall, da Trinkgeld dort als Bestechungsversuch gewertet werden könnte. Deshalb darf die Müllabfuhr in Stuttgart zum Beispiel weder Bargeld noch Sachgeschenke annehmen.

Wie viel Trinkgeld ist üblich?

In Deutschland sind 5 bis 10 Prozent der Rechnungssumme üblich. Bei besonders gutem Service kann es aber natürlich auch ein bisschen mehr sein. Je höher die Summe ist, desto eher ist akzeptiert, dass man am unteren Ende der Skala bleibt. Wer also im Restaurant eine Rechnung über 200 Euro bekommt, muss nicht unbedingt 20 Euro Trinkgeld geben, es reichen auch 10 oder 15 Euro.

Auch im Taxi sind etwa 10 Prozent üblich. Wer Trinkgeld gibt, sollte sich schon ungefähr an diesen Richtwert halten. Beträgt die Rechnung beispielsweise 14,80 Euro, dann wäre es eher unhöflich dem Gegenüber 15 Euro zu geben und zu sagen „das passt schon“.

In manchen Bereichen gibt es auch Fixbeträge. So rechnet man im Hotel beispielsweise mit 1 bis 2 Euro pro Tag für die Zimmerreinigung und 2 Euro pro Gepäckstück für den Kofferträger.

Es gibt aber auch Obergrenzen: In vielen Unternehmen dürfen die Mitarbeiter nur Geschenke bis zu einem bestimmten Wert annehmen. Bei DHL zum Beispiel sind Geschenke bis maximal 25 Euro erlaubt. Bei den Paketboten von Hermes sollten es nicht mehr als 10 Euro sein.

Der SWR1 Thema Heute Podcast

Andere Länder, andere Trinkgelder

Bei vielen Menschen stellt sich in diesen Urlaubstagen auch die Frage, wie viel Trinkgeld man im Ausland gibt. Nur ein paar Münzen oder dann doch 20 bis 30 Prozent vom Gesamtbetrag. Wir haben unsere Korrespondenten gefragt, was an ihrem Arbeitsort üblich ist.