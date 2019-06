Der Christopher Street Day erinnert jedes Jahr an die Unruhen rund um willkürliche Kontrollen und Schikanen gegen Trans- und Homosexuelle in New York 1969.

Die New Yorker Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street ist in den 1960ern der Treffpunkt für Trans- und Homosexuelle. Über Jahre sind die Besucher der Bar Übergriffen und polizeilicher Schikane ausgesetzt. Bis sie sich eines Tages wehren. Die Gewalt eskaliert.

Diese Unruhen sind die Geburtsstunde des Christopher Street Day. Im ersten Jahr nach den Unruhen findet die erste Parade zum Gedenken an diesen Aufstand statt.

Allein in Stuttgart, wo am 27. Juli die größte "CSD-Polit-Parade" in Baden-Württemberg stattfinden soll, werden rund 200.000 Zuschauer erwartet. Die Parade der lesbischen, schwulen, bi-, trans-, intersexuellen, transgender und queeren Menschen steht dort dieses Jahr unter dem Motto "Mut zur Freiheit".

Aber auch in Heidelberg, Freiburg oder Karlsruhe finden CSD-Veranstaltungen statt.

SWR1 Standpunkt: Braucht es den CSD überhaupt noch?

"Christopher Street Day": Paraden mit lauter und wummernder Musik, Männer in schrillen Glitzerkostümen, Frauen in Leder-Outfits auf Motorrädern - und vielen, die in der Stadt teilweise halb nackt und knutschend unterwegs sind. Ist das so noch eine notwendige politische Demonstration? SWR1-Redakteur Matthias Sziedat sagt: "Ja! Definitiv."