Können Männer Mode? Als Macher: ja. Als Träger: na ja... Obwohl sich in den vergangenen Jahrzehnten wirklich viel verändert hat. Das Gefühl für Mode, die Lust auf Mode und die Akzeptanz eines topmodisch gekleideten Manns: deutlich gestiegen. Trotzdem halten sich die Klischees über die Männer, die sich nicht gut kleiden können oder wollen.

»Die Männermode ist stärker denn je. Was mal als exzentrisch galt, ist heute normal« Tomas Maier, Modedesigner

Die bestgekleideten Männer Von Paradiesvögeln, Trendsettern und Klassikern Schauspieler Billy Porter will bei seinen Auftritten eine wandelnde politische Botschaft sein. Bei den Oscars 2019 trug er ein maßgeschneidertes Smokingkleid aus schwarzem Samt. Damit kehrt er den klassischen Anzügen den Rücken und experimentiert mit der Männermode. picture-alliance / Reportdienste Richard Shotwell Bild in Detailansicht öffnen David Bowie war das Chamälion der Musikgeschichte. Dabei kreierte er nicht nur androgyne Bühnenoutfits, sondern modische Traumgestalten, die noch heute Einfluss auf das Modeverständnis haben. Imago Photoshot Bild in Detailansicht öffnen Für den Paradiesvogel Elton John konnte es nie glitzernd genug sein, selbst heute funkelt es um ihn herum auf der Bühne immer noch. Gegen die Feder- und Pailletten-Anzüge der 1970er wirken seine bunten Hosenanzüge fast schon zahm. Imago ZUMA Press Bild in Detailansicht öffnen Auch Jogi bleibt modisch am Ball. Als Trainer der Nationalelf macht er damit eine gute Figur am Spielfeldrand. Imago ActionPictures Bild in Detailansicht öffnen Wenn es um intelligente Musik mit Tiefgang und Herz geht, ist Herbert Grönemeyer ein Vorzeigekandidat.Dabei ist sein Kleidungsstil eher zurückhaltend. Sein Look drängt sich nie in den Vordergrund, ist gleichzeitig aber zu einem seiner Markenzeichen geworden. Imago Future Image Bild in Detailansicht öffnen Der Musiker John Legend, der schon mit drei Grammys ausgezeichnet wurde, hat auch ein besonderes Händchen in Sachen Mode. Die Neuinterpretation des Blazerlooks hin zu einem Gehrock durchbricht den klassischen Look der Männermode. Live ist er am 17.07.2020 auf den Jazz-Open in Stuttgart zu sehen. Imago APress Bild in Detailansicht öffnen Der US-amerikanische Schauspieler, Regisseur und Produzent George Clooney setzt bei seinem Kleidungsstil auf einen eleganten Look. Imago APress Bild in Detailansicht öffnen Der ehemaliger James Bond Schauspieler Pierce Brosnan altert wie ein guter Wein und liebt den edlen klassischen Zwirn. Imago Future Image Bild in Detailansicht öffnen

Der SWR1 Thema Heute Podcast

In New York beginnt die Fashion Week für Männer. Und nicht nur Frauen finden: Es ist dringend Zeit, den Männern einen neuen Style zu verpassen.

Dauer 12:42 min Männer und Mode !? In New York beginnt die Fashion Week für Männer. Und nicht nur Frauen finden: Es ist dringend Zeit, den Männern einen neuen Style zu verpassen. Audio herunterladen (11,2 MB | MP3)

Jörg Steinmann, 51-jähriges Model aus Gengenbach im Interview mit Stefan Orner

Einer der die Szene kennt, ist Jörg Steinmann aus Gengenbach im Ortenaukreis. Er kennt beide Seiten. Vor und hinter der Kamera. Denn er hat selbst schon als Model gearbeitet und als Art Director und Fotograf.

Dauer 3:06 min Interview mit Jörg Steinmann, 51-jähriges Model Interview mit Jörg Steinmann, 51-jähriges Model

Vor 20 Jahren noch undenkbar: Männliche Mode-Blogger

Mehrere Millionen Menschen schauen sich Fotos von Mode-Bloggern in den sozialen Netzwerken an. Ob ganz lässig mit Löchern in der Hose und offenem Hemd oder mit schickem Schal und Mantel: Bei ihnen sitzt jedes Outfit. Und im Gegensatz zu früher sind die Männer, die auf ihr Äußeres achten, heute nicht mehr uncool. Der Stuttgarter Marcel Floruss zum Beispiel wurde von der "Huffington Post" zu einem der bestangezogenen Männer auf Instagram gekürt und hat rund 450.000 Abonnenten:

Hauptberuf: Bäcker, Nebenjob: Model.

Es gibt aber auch andere Beispiele: 2014 hat er eine Karriere als Fotomodel aufgegeben, um daheim in Gomadingen im elterlichen Betrieb als Bäcker zu arbeiten und ihn weiterzuführen: Simon Glocker.

Neue Mode für Banker

Die Kreissparkasse Esslingen/Nürtingen will raus aus der Banker Uniform. Weg mit steifen Anzügen, Schlipps und Kragen. Und auch für die Damen gelten lockerere Styling Vorschriften. Sogar Turnschuhe sollen erlaubt sein. Was geht, was nicht geht, steht alles in einer Broschüre, extra für die Kreissparkasse fotografiert. Wir haben uns den neuen Dresscode der Sparkasse vorführen lassen.

Dauer 3:26 min Neue Mode für Sparkassenbänker Die Kreissparkasse Esslingen/Nürtingen will raus aus der Banker Uniform. Weg mit steifen Anzügen, Schlipps und Kragen. Und auch für die Damen gelten lockerere Styling Vorschriften. Sogar Turnschuhe sollen erlaubt sein. Was geht, was nicht geht, steht alles in einer Broschüre, extra für die Kreissparkasse fotografiert. Wir haben uns den neuen Dresscode der Sparkasse vorführen lassen. Video herunterladen (8,3 MB | MP4)

Die Deutsche Bahn kleidet sich neu ein

Auch ein anderes Unternehmen überarbeitet ihre Uniform. Die Deutsche Bahn kleidet sich in Zukunft im weinroten "Burgundy"-Farbton und einem dunkleren Blau. Dahinter steckt übrigens auch ein Mann: Star-Designer Guido Maria Kretschmer.

dpa Bildfunk Picture Alliance/Harry Vorsteher/Deutsche Bahn

Textilbetriebswirtin Ulrike Mayer in SWR1 Leute

Darf ein Premierminister ohne Krawatte und mit offenem Hemdkragen zu einem Staatsbesuch kommen? Ist das konsequent und klug oder dumm und respektlos? Wer muss oder sollte was zu welchem Anlass tragen, wie wichtig ist Kleidung für die Karriere, für den Erfolg und im Privatleben. Die Stilberaterin und Modeexpertin Ulrike Mayer aus Stuttgart berät Manager, Privatpersonen und Politiker.