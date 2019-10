per Mail teilen

"Süßes oder Saures" - Halloween hat seit einigen Jahren auch in Deutschland Fuß gefasst. Halloween-Partys, Süßigkeiten-sammelnde, gruselig verkleidete Kinder und beleuchtete Schnitzkürbisse - ein großer Spaß für viele, aber kritisiert von einigen, die meinen: "müssen wir den Amerikanern alles nachmachen?".

Der Brauch kommt ursprünglich aus dem katholischen Irland: gefeiert in der Nacht vor Allerheiligen. Von dort brachten es Auswanderer in die USA, wo sich das Fest mehr und mehr in Richtung "verkleiden und Streiche spielen" entwickelt hat.

Sehen wir's einfach mal von der Feier-launigen Seite: warum nicht gemeinsam im Freundeskreis einen schönen Halloween-Themen-Abend feiern? Der gemeinsame Spaß steht dabei an oberster Stelle - bei der Deko, beim Unterhaltungsprogramm und auch beim, zugegeben, doch teils recht gruseligen Menü...

Gruselige Stimmung zu Hause

Für die Halloween-Party zu Hause gibt es mittlerweile überall das passende Deko-Material: ob Spinnweben, die man auseinanderzupft und an Fenster und Türrahmen spannt oder witzige bzw. gruselige LED-Lichterketten, Insekten-Deko, Kürbisse und und und... Denken Sie aber nicht nur an Material, sondern auch an Farbe: schwarze Kerzen, rote Tücher, die über die Stühle geworfen werden.

Das Halloween-Menü

Wenn Sie sich mit der Deko schon so große Mühe gemacht haben, wie wäre es dann mit einem passenden Menü? Dabei geht es vor allem um die richtige Bezeichnung der Gerichte - das Prinzip ist wie im Kino: Horror entsteht im Kopf. Die passende Färbung der Speisen tut ihr übrigens - sonniges Gelb ist definitiv fehl am Platz...

Gruselsuppe à la Dracula

Das ist nichts anderes als eine Kürbissuppe, die Sie im ausgehöhlten Mini-Kürbis servieren. Was die Suppe gruselig macht: die rote Farbe. Das gelingt sehr leicht mit Lebensmittelfarbe. Wer's ganz natürlich mag, der sucht sich alternativ ein Rezept für Rote-Beete- oder Tomatensuppe. Dazu noch essbare Gruseldeko in die Suppe oder auf dem Servierteller - etwa Lakritz-Spinnen, oder, für ganz Mutige: essbare Augäpfel.

Mumien-Fetzen in Rotwein

Das ist ganz klar etwas für Fleischliebhaber: im Prinzip nichts anderes als eine Art italienisches Rindergeschnetzeltes in Rotweinsauce - das Rindfleisch wird in unregelmäßige Fleischfetzen geschnitten und nur kurz gebraten, damit es innen noch blutig-rot ist. Dazu passt Kartoffelbrei - gerne auch mit essbarer Gruseldeko - oder auch Süßkartoffel-Sticks, die wie ein Lagerfeuer aufgeschichtet sind. Und wenn dann auf dem Tisch noch ein paar aufgedröselte und mit Tee gefärbte Mullbinden neben ein paar Deko-Pyramiden liegen, dann bekommt das ganze gleich noch einen ägyptischen "Mumien"-Touch.

Für Vegetarier geht's eher in Richtung: was kann ich kombinieren und so drapieren, damit es gruselig aussieht? Das könnte etwa eine Riesenspinne aus einem Kartoffel-Karottenrösti sein, oder eine Ofenkartoffel, die ungleichmäßig aufgebrochen ist und aus der gefärbter Hüttenkäse quillt. Für den Crunch sorgen für ganz Mutige noch frittierte Heuschrecken, Ameisen oder Mehlwürmer. Die gibt es mittlerweile ganz offiziell als Salatbeilage zu kaufen. Ihrer Fantasie sind also keine Grenzen gesetzt.

Modertorte

Dazu eignet sich alles, was in irgendeiner Weise Streusel auf der Oberfläche hat. Das kann der amerikanische Klassiker "Applecrumble" sein, aber auch jede andere Form von Streuselkuchen. Die Streusel werden mit Lebensmittelfarbe eingefärbt: blau und grün und Mischungen daraus sehen, richtig kombiniert, aus wie eine verschimmelte Torte. Dazu vielleicht noch ein paar essbare Spinnweben aus Zuckerfäden - das klingt doch perfekt nach Halloween, oder? Übrigens: auch ein Hit für den nächsten Kindergeburtstag - Kids finden die Modertorte einfach cool...

Nach dem Essen: Grusel-Kino

Ein Halloween-Abend ist nicht perfekt, wenn nicht mindestens einmal einer der Gäste oder Gastgeber laut schreiend vor Schreck aufspringt. Den perfekten Horrorfilm zu finden, ist mittlerweile auch nicht mehr allzu schwer - vor allem für die, die bei einer der vielen Online-Videotheken oder einem Streaming-Service registriert sind. Hier unsere Gruseltipps:

Der Klassiker: Halloween

Jamie Lee Curtis als "Scream Queen" auf der Flucht vor dem Messer-schwingenden Michael Myers - DER Klassiker von John Carpenter.

Der Edel-Horror: Die Frau in Schwarz

Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliff in der Verfilmung eines englischen Grusel-Theater-Stücks: junger Anwalt muss in einem verlassenen, einsamen Herrenhaus den Nachlass ordnen. Dort spukt "die Frau in Schwarz" - immer, wenn sie erscheint, sterben Kinder. Gothic Horror vom Feinsten.

Der Psychoschocker: Crimson Peak

Nord-England rund um 1900: eine junge Autorin von Gruselgeschichten verliebt sich in einen charmanten Adligen, zieht mit ihm in dessen einsames Schloss. Das Leben dort wird für sie schnell zum Albtraum - und bald zweifelt sie auch an ihrem Verstand. Grandios ausgestatteter Horror vom mexikanischen Oscar-Preisträger Guillermo del Toro.

Nachhaltiger Grusel: Spuk in Hill House

Zwanzig Jahre nach dem Tod der Mutter kehren die Kinder in das Haus ihrer Kindheit zurück. Beginnt als Gruselthriller und wird mehr und mehr zum tiefenpsychologischen Schocker. Nachhaltiger Horror - das ganze ist eine Streaming-TV-Serie, also etwas, das Sie Ihren Gästen sozusagen "mit auf den Heimweg" geben können.