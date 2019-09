Sie krabbeln seit Millionen von Jahren über die Erde, sind aber noch wenig erforscht: Spinnen. Fünf Prozent der Menschen in Deutschland haben Angst vor ihnen, andere lieben die Tiere mit den acht Beinen.

Jetzt im Herbst drängen sie offensichtlich wieder in unsere Häuser: Spinnen. Tatsächlich sind sie aber das ganze Jahr über da und kommen jetzt aus ihren Verstecken, um sich zu paaren. Wissenschaftler haben bisher mehr als 46.000 Arten entdeckt, bei uns in Deutschland leben rund 1.000 davon.

Von absolut harmlos bis extrem giftig

Die Vielfalt im Spinnenreich ist extrem groß und des gibt ganz unterschiedliche Arten: von millimeterklein bis zu fünfzehn Zentimeter lang, von schwarz bis bunt und von absolut harmlos bis extrem giftig. Manche Spinnen bauen sich ein Netz, um Beute zu fangen, andere lauern ihrem Opfer lieber auf und packen es mit den Klauen, wieder andere laufen ihm hinterher.

Eine Ammen-Dornfinger-Spinne. dpa Bildfunk Eine Ammen-Dornfinger-Spinne.

Der Lebensraum der Spinnen ist so unterschiedlich wie ihre Art. Sie leben auf Bäumen und Wiesen, in Erdhöhlen, zwischen Felswänden, im Wüstensand, im Süßwasser – es gibt kaum einen Lebensraum, den die Spinne nicht für sich erobert hat. Und dabei sind sie extrem wichtig fürs Ökosystem, denn Spinnen bilden einen großen Anteil der Bodentiere, sie wirken regulierend auf die Bodengemeinschaft, sagen Experten.

»Spinnen sind sehr wichtig fürs Ökosystem.« Thomas Lübcke, Biologe

Spinnen sind keine Insekten

Der entscheidende Unterschied zwischen Spinnentieren und Insekten ist: Spinnen haben acht Beine und Insekten nur sechs! Außerdem besteht der Spinnenkörper nur aus zwei Teilen – einem Kopf-Bruststück und dem Hinterleib. Insekten dagegen sind dreiteilig gebaut: Kopf, Brust und Hinterleib.

Arachnophobie, die Angst vor Spinnen

Etwa fünf Prozent der Menschen in Deutschland leiden unter Arachnophobie. Die Angst begleitet die Menschen im Alltag und schränkt sie in ihrer Freiheit extrem ein. Schon beim Anblick von Spinnen oder Spinnentieren bekommen betroffene Panikattacken und Ekelgefühle. Begleitet wird das auch durch Zittern der Hände, Schweißausbrüche, Schwindel, Atemnot und sogar Herzrasen. Wer eine Spinnenphobie hat, kann sich zum Beispiel bei einem Psychotherapeuten Hilfe holen.

Lavendel, Minze und Co.

Untersuchungen haben gezeigt, dass Spinnen die Farbe grün gerne haben. Möglicherweise, weil Pflanzen grün sind. Auf die Farbe blau fahren Spinnen nicht so ab. Experten erklären sich das damit, dass der Himmel blau ist. Also am Besten keine grüne, dafür aber blaue Kleidung tragen. Minz-Duft kommt bei Spinnen auch nicht gut an. Damit die Achtbeiner nicht ins Haus kommen, könnte man die Tür- und Fensterrahmen mit Minzöl einstreichen. Lavendel wird auch von einigen Experten empfohlen. Lavendelöl am Körper oder Lavendel-Duftkerzen in der Wohnung sollen Spinnen auch fern halten. Einsaugen ist definitiv keine Lösung.

Brutal: Spinnen werden beim Einsaugen meist getötet

Einsaugen oder einfangen? Sterben Spinnen, wenn man sie einsaugt?