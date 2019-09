SWR 1 Thema Heute: Supermärkte. Alltäglich und doch so fremd. Wir nutzen sie ständig – und wie bei so vielem, was wir routinemäßig tun, sind wir uns dessen gar nicht mehr bewusst. Supermärkte, zum Beispiel: Wir erinnern an die Eröffnung des ersten Marktes, 1957 in Köln. Wir besuchen ein Geschäft am frühen Morgen, wenn noch kein Kunde anwesend ist und lassen uns die Vorbereitungen für den Ansturm erklären. Der viertgrößte Player der Lebensmittelbranche sitzt in Baden Württemberg, der erste 24// Markt des Landes sitzt in Stuttgart und allen Märkten ist eines gemeinsam: Sie sind ein psychologische Meisterstück. mehr...