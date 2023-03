Maultaschen, gekochtes Gemüse und Salat. Alles gleichzeitig auf dem Teller? Geht nicht? Geht doch. Geht einfach, schnell und ist gesund.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten

800 g Maultaschen

250 g Karotten (gelb und orange)

200 g Cocktail-Tomaten

50 g Erbsen (frisch oder tiefgekühlt)

80 g Essiggurken (gewürfelt)

1 kleine Zwiebel (in Ringe geschnitten)

30 g Bärlauch

Salz

Pfeffer

Nach Belieben: Salat zum Anrichten

Für das Dressing

150 g Mayonnaise

150 g Joghurt

50 ml Essiggurkenwasser

Zubereitung

In einem kleinen Topf 500 ml Wasser mit einem Teelöffel Salz zum Kochen bringen.

Karotten schälen und in 1 cm große Würfel schneiden.

Karottenwürfel und Erbsen im kochenden Wasser 5 Minuten bissfest kochen, dann abgießen und kalt abschrecken. Die Brühe auffangen.

Maultaschen in der Brühe 10-12 Minuten erwärmen. Dann herausnehmen und in Streifen schneiden.

Selbergemachte Maultaschen schneiden: So geht's!

Zubereitung Dressing



Die Zutaten für das Dressing verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für den extra Würz-Kick 2-3 Bärlauchblätter in das Dressing schneiden.

Cocktail-Tomaten halbieren und in einer Schüssel mit Dressing, gekochtem Gemüse, geschnittenem Bärlauch, Zwiebelringen, gewürfelten Essiggurken und den Maultaschenstreifen vermengen. Den Bärlauch zugeben.

Zum Schluss alles auf Salatblättern anrichten.

Küchenkäpsele-Tipp: Mayonnaise selbermachen