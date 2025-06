Selbst gemachten Rhabarbersirup könnt ihr für Rhabarber Spritz, für Schorlen oder auch für Desserts verwenden. Wir zeigen, wie ihr das mit wenigen Zutaten ganz schnell hinbekommt.

Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten Rhabarbersirup:

500 g Rhabarber

1 Zitrone

1 Limette

250 g Zucker

1 Stängel Zitronengras

1 Teebeutel Roter Früchtetee oder Hibiskustee

Zubereitung Rhabarbersirup

Rhabarber waschen, nach Belieben schälen und in 2 cm große Stücke schneiden. In einem Topf 0,5 l Wasser, den Saft von Zitrone und Limette mit Zucker aufkochen. Rhabarberstücke in die kochende Flüssigkeit geben und eine Minute kochen. Topf von der Kochstelle nehmen, Zitronengras und Teebeutel zugeben und alles auskühlen lassen.

Anschließend durch ein Sieb gießen und den Saft in sterile Flaschen füllen.

Küchen-Käpsele-Tipp

Den "übrig gebliebenen" Rhabarber könnt ihr für ein tolles Rhabarber Trifle verwenden, auch mit Eiscreme oder als Püree für Dessertteller.

Übersicht aller SWR Rezepte