Eine farbige Grundlage und viel Platz für Toppings wie Gemüse, Kresse, Eier oder was ihr sonst so da habt: das SWR1 Pfännle-Rezept für die Oster Bowl.

Zutaten für die Bowl mit Kartoffel-Bete-Stampf:

500 g Kartoffeln (mehligkochend)

500 g Rote Bete, frisch

500 g Wurzelgemüse (z.B. gelbe und orange Karotten, Pastinaken, Petersilienwurzel)

50 g Butter oder Nussmus

8 Eier

1 EL Meerrettich

6 EL (Apfel)essig

4 EL Öl

Nach Belieben: Kresse, Feldsalat, Schnittlauch. Radieschen, (Frühlings)zwiebeln

Zubereitung Bowl mit Kartoffel-Bete-Stampf

Rote Bete mit Schale in gesalzenem Wasser ca. 25 Minuten halbgar kochen, abseihen und schälen. Bete grob raspeln und in einer Schüssel mit Essig, 50 ml Wasser, Salz, Pfeffer und Meerrettich vermischen. 15 Minuten marinieren, dann die Bete in einem Sieb abtropfen lassen, dabei den roten Saft auffangen (gut ausdrücken).

Gemüse schälen und in Scheiben schneiden. In einem Topf mit etwas Öl oder Butter und 100 ml Gemüsebrühe ca. 10 Minuten dünsten, danach mit Pfeffer abschmecken.

Kartoffeln mit Schale in kochendem Wasser weichkochen, abseihen und schälen. Kartoffeln 10 Minuten ausdampfen lassen, anschließend mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken. Rote Betesaft und Butter oder Öl zugeben und alles mischen. Abschmecken mit Salz und Pfeffer.

Eier in siedendem Wasser ca. 5-6 Minuten wachsweich kochen. Herausnehmen, kurz kalt abschrecken und pellen.

Zum Anrichten der Bowl: Den heißen Kartoffelstampf und Beteraspeln in Bowls schichten. Darauf halbierte Eier, Kresse, Gemüse, Zwiebeln, Radieschen und Kräuter verteilen.

