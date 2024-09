per Mail teilen

Pasta in den Landesfarben schwarz-gelb unserer Heimat – und das als Salat. Das ist eine Liebeserklärung von SWR1 Pfännle-Koch Eberhard Braun an Baden-Württemberg.

Portionen: 4 Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten für Nudelsalat Baden meets Württemberg:

150 g Spaghetti

250 g schwarze Spaghetti

500 g gelbes Gemüse (bestehend aus gelber Paprika, gelber Karotte, gelber Zucchini)

100 g Honig- oder Senfgurken, fein gewürfelt, plus

50 ml Einmachflüssigkeit der Gurken

100 ml Gemüsebrühe

50 g Maiskörner

1 EL Senf

3 EL Mayonnaise

Essig, Öl

Salz, Pfeffer

optional 200 g Käse (z.B. Bergkäse) gewürfelt

Chicorée, Frisée, Sprossen zum Servieren

Zubereitung

Schwarze Spaghetti und helle Spaghetti getrennt voneinander nach Packungsangabe zubereiten. Bei der hellen Nudelvariante zusätzlich 3 EL Curry ins Kochwasser geben, damit sie aromatisch und leuchtend gelb werden.

Das Gemüse in Streifen schneiden und in einer Pfanne mit Öl 2-3 Minuten anbraten. Dann mit der Gemüsebrühe ablöschen und Gemüse, Nudeln, Gurken und Mais in einer Schüssel vermischen.

Aus Senf, Mayonnaise, Essig, Gurkenflüssigkeit, Salz, Pfeffer und Öl ein Dressing mischen und in die Schüssel geben. Alles gut durchmischen und auf Salatblättern mit Käsewürfeln und Sprossen anrichten.

